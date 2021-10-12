〈振興加碼〉國旅券打頭陣抽籤 這6組身分證尾數中獎

交通部觀光局配合行政院振興計畫，推出面額 1000 元的國旅券，今 (12) 日打頭陣抽籤，共抽出 60 萬份，登記者身分證末兩碼為 21、32、98、67、97 者，或是身分證末三碼為 410 即中獎，下午 5 點將公告並發送中獎簡訊通知。此外，面額也是 1000 元的 i 原券則於下午 3 點 30 分公開抽籤。

各大部會加碼券中，除了經濟部的好食券外，其餘七種都須進行抽籤，其中，國旅券最受國人歡迎，截至 12 日止，全台有超過 1165 萬人登記，但國旅券限量 240 萬份，中籤率僅 20.5%。

國旅券每周二上午進行抽籤，共抽 4 周，每次抽出 60 萬份。今天第一波抽出的中獎者身分證末兩碼為 21、32、98，67、97，以及末三碼為 410，加碼券使用期間為今年 11 月 1 日至明年 4 月 30 日。

觀光局指出，今天下午 5 點系統會發送簡訊通知中籤民眾，民眾也可上「共通平台」來查詢。中籤者可於國旅券平台輸入手機號碼、身分證或居留證字號末四碼，登入後即可領取國旅券 QR Code。

國旅券適用於合作的旅行業、旅宿業及觀光遊樂業、領有溫泉標章之業者、本局國家風景區管理處主辦促參案商家及經濟部核准之觀光工廠消費折抵。目前已有約 4000 家業者加入適用，陸續新增中。

此外，原民會的 i 原券面額也是 1000 元，今天下午進行首波抽籤，每周抽出 2.5 萬份，共計 10 萬份。依照政府規劃，加碼券抽籤採亂數方式，每人每周最多中籤一次，四周最多有四次中籤機會，每種券別僅能中籤一次。