小摩：能源股還有上漲空間 投資人現在進場不算晚

據報導，小摩 (JPMorgan) 在週四 (7 日) 在一份報告中表示，能源股仍有上漲的空間，對於那些錯過今年行情的投資人來說，現在進場還不算晚。

小摩表示，對於投資人來說，能源產業的風險與回報狀況具有吸引力，主要是由於三個關鍵原因，估值低、資本回報增加和基本面改善。

分析師指出，能源股的估值如此之低，以至於該板塊目前僅佔標準普爾 500 指數的 3% 左右，低於先前曾經的 20%。隨著油價飆升為能源公司帶來了更有利的經濟影響，為能源產業的估值增加留下很大空間。

報告中說道，能源板塊今年迄今上漲了約 50%，幾乎是標準普爾 500 指數同期 17% 漲幅的三倍。小摩認為，從長期來看，能源股仍有追上大盤的空間。自 2014 年以來，能源板塊落後於大盤高達 183%。

報告中也指出，隨著供應緊縮使得石油、天然氣、煤炭等價格推高，能源股有望繼續上漲，預估油價可能飆升至每桶 130 美元。

分析師說道，與大宗商品通常的情況一樣，相較於其他的資產類別，預計能源復甦是在泡沫破裂之後的反彈，並且將會更為迅速和極端。

小摩分析師表示，在上個月，能源產業在整體市場下跌之際逆勢上漲了超過 9%，是標普 500 指數中唯一上漲的板塊。儘管有部分市場人士認為可能已經觸頂或是將要經歷重大修正，能源產業依然是他們最青睞的產業之一。