馬斯克旗下SpaceX估值突破1,000億美元 成罕見百角獸公司

CNBC 周五（8 日）援引知情人士消息報導，馬斯克旗下 SpaceX 已與新、舊投資人達成協議，公司內部人士將以每股 560 美元價格出售價值高達 7.55 億美元的股票，該筆交易將使 SpaceX 估值達到 1,003 億美元，成為罕見的百角獸（Centicorn）公司。

獨角獸一詞通常用來形容估值 10 億美元以上的公司，若估值達 100 億美元稱為十角獸公司（Decacorn）、1,000 億美元以上則稱為百角獸（Centicorn）。

消息人士表示，SpaceX 目前並未發起新一輪的募資，是公司內部人士透過次級交易（secondary sale）額外出售價值 7.55 億美元股票。

SpaceX 新的股價較今年 2 月每股 419.99 美元的價格增加 33%，當時該公司募資近 12 億美元使估值增至約 740 億美元，並且也有類似的次級交易，內部人士出售價值高達 7.5 億美元的股票。

以目前 SpaceX 每股 560 美元的新價格推算，這次交易將使期估值達到 1,003 億美元，成為世界上罕見的「百角獸」公司（指估值達到 1,000 億美元以上的公司）。

根據 CB Insights 的數據，馬斯克旗下 SpaceX 估值超越金融科技公司 Stripe，僅次於中國的抖音母公司字節跳動，為全球估值第二大的未上市公司。

SpaceX 透過發射數千顆低軌衛星至太空，提供全球各地消費者高速網路服務，該公司迄今為止已發射約 1,740 顆衛星，並在 14 個國家擁有超過 10 萬名用戶，目前該項服務為測試體驗階段，每月訂閱費用 99 美元。

此外，SpaceX 也積極發展太空探索計畫，該公司正在開發下一代大型火箭，預計將貨物與太空人送上月球及火星，目前還在火箭原型機測試階段，待監管機關批准後將進行發射任務。