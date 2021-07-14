與SpaceX競爭 亞馬遜收購臉書衛星網路團隊

據外媒報導，美國電子商務巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 已經收購了臉書 (FB-US) 的衛星網路專家團隊，該筆交易有望強化亞馬遜的衛星網路業務實力，來與競爭對手 SpaceX 在市場中競爭，同時也顯現出臉書在該領域中的挫敗。

臉書的發言人證實，亞馬遜已經收購了該公司的衛星網路團隊，該團隊包含 10 多名的相關領域專家，已經在今年的 4 月份加入了亞馬遜現有的 500 人團隊，其中包含物理學家、航空和無線系統相關經驗的硬體和軟體工程師。該筆交易也含括了團隊開發中的部分智慧財產權，以及相關設備和設施。

亞馬遜的柯伊伯計畫 (Project Kuiper) 在去年 7 月獲得聯邦通訊委員會 (FCC) 批准，該計畫預定投資 100 億美元替消費者、企業、政府帶來高速網路，包括發射 3,236 衛星到低軌衛星。該公司表示計劃在 578 顆衛星進入軌道後，就會啟動基於衛星的網路服務。

亞馬遜仍未公布柯伊伯衛星發射的時間表，不過由於 FCC 去年批准亞馬遜發射衛星時，要求亞馬遜要在 6 內年布署計畫中一半的衛星，也就是到 2026 年 7 月必須將 1,600 顆衛星發射升空。亞馬遜的柯伊伯計畫於去年 12 月完成衛星網路天線的初步開發工作。

ULA 總裁兼執行長 Tory Bruno 在聲明中表示，這項計畫的範圍與規模，將大幅提升美國在太空領域的領導地位、有助創造就業機會，並為發射服務提供穩定可靠的需求。

競爭對手 SpaceX 曾表示，旗下星鏈計畫 (Starlink) 預計能夠在 9 月左右覆蓋全球，不過，還需獲得每個國家監管機構批准，才能提供後續的電信服務。

SpaceX 總裁兼營運長 Gwynne Shotwel 說道：「我們已經成功部署 1800 顆左右的低軌道衛星，等到這些衛星都到達其運行軌道，9 月將讓訊號覆蓋全球。」