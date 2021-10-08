【富蘭克林】國際股債市回顧與建議

終場道瓊工業指數上漲 1.30% 至 34,754.94 點，史坦普 500 指數上漲 1.02% 至 4,399.76 點，那斯達克指數上漲 0.61% 至 14,654.02 點，費城半導體指數上漲 0.41% 至 3,274.48 點，羅素 2000 指數上漲 0.39% 至 2,250.09 點，那斯達克生技指數下跌 1.75% 至 4,909.12 點， MSCI 歐洲指數上漲 1.4%( 彭博資訊，統計期間為 10/4~10/7 ， 含股利及價格變動 )

史坦普 500 十一大類股全數收高，漲幅介於 0.2%~2.2% 。 公用事業、能源、工業及金融類股 以逾 1.7% 漲幅領先，反觀 通訊服務及醫療類股 漲幅較小。 公用事業類股 短暫跌破 200 日均線後反彈，周線漲逾 2%；油價走高挹注 能源類股 上揚 1.8%；航空股下跌 3%，美國航空集團被高盛證券下修投資評級，所幸鐵路股諾福克南方及 CSX 大漲超過 6%，引領 工業類股 收高 1.8%；反觀 醫療類股 以 0.15% 漲幅居末，默克新冠口服藥臨床試驗數據利多拖累疫苗股 Moderna 及新冠雞尾酒療法供應商 Regeneron 股價分別下跌 9.3% 及 3.3%；獲 Cowen 分析師重申加碼評等的 Netflix 上漲 3%，惟臉書及 IG 全球大當機，加上吹哨者抨擊臉書為追求業績成長而不顧使用者安全，臉書股價跌逾 4%，收斂 通訊服務類股 周線漲幅至 0.22%； 科技類股 上漲 0.65%，次產業中以軟體與服務股表現領先，半導體股 Xilinx 及超微股價漲約 4%，惟半導體設備商科林研發及科磊則下跌 (類股表現僅含價格變動)。