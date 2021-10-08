【富蘭克林】國際股債市回顧與建議

主要區域股債市回顧與展望
美歐股市
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|債務上限及通膨疑慮壟罩一度拖累股市，所幸美國參議院兩黨達成短期提高債務上限的協議，將債務上限上調 4800 億美元，得以支應付款需求至 12 月 3 日，暫時化解違約風險，激勵美股反彈收高，美中重啟對話，美國國家安全顧問蘇利文與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪舉行會談，兩國領導人拜登與習近平預計年底前舉行線上峰會。歐洲天然氣價格高漲創 2008 年底來新高引發能源危機與通膨加劇擔憂，加上經濟數據反映供應鏈瓶頸影響而不如預期，壓抑市場情緒，所幸美國債務上限危機暫解、俄羅斯可望提高對歐洲能源供應加上據悉歐洲央行正研擬新債券購買計畫以防範 PEPP 到期引發債市震盪，風險胃納回籠，提振歐股近週回升，各類股多數上漲，銀行股受惠殖利率攀升大漲近 4%，旅遊休閒與零售類股相對承壓。經濟數據改善：美國九月 ISM 服務業指數自 61.7 小幅回升至 61.9，超出預期，惟物價支付分項指數持續攀升至 77.5，顯示價格壓力仍高，因消費品及工業品進口額增加，八月貿易逆差較七月份擴大 4.2% 至 733 億美元的紀錄新高，九月 ADP 美國企業新增就業人數達 56.8 萬人之三個月新高，上週初請失業救濟金人數減少 3.8 萬人至 32.6 萬人，降幅超過預期，顯示勞動市場持續改善，八月工廠訂單較前月成長 1.2%，優於預估。歐元區八月零售銷售月增 0.3%、年比持平，德國八月工廠訂單月減 7.7%、年增 11.7%，月減 4%，法國八月工業生產月增 1%、年增 3.9%，義大利八月零售銷售月增 0.4%，經濟數據多數遜於預期。
史坦普 500 十一大類股全數收高，漲幅介於 0.2%~2.2%。公用事業、能源、工業及金融類股以逾 1.7% 漲幅領先，反觀通訊服務及醫療類股漲幅較小。公用事業類股短暫跌破 200 日均線後反彈，周線漲逾 2%；油價走高挹注能源類股上揚 1.8%；航空股下跌 3%，美國航空集團被高盛證券下修投資評級，所幸鐵路股諾福克南方及 CSX 大漲超過 6%，引領工業類股收高 1.8%；反觀醫療類股以 0.15% 漲幅居末，默克新冠口服藥臨床試驗數據利多拖累疫苗股 Moderna 及新冠雞尾酒療法供應商 Regeneron 股價分別下跌 9.3% 及 3.3%；獲 Cowen 分析師重申加碼評等的 Netflix 上漲 3%，惟臉書及 IG 全球大當機，加上吹哨者抨擊臉書為追求業績成長而不顧使用者安全，臉書股價跌逾 4%，收斂通訊服務類股周線漲幅至 0.22%；科技類股上漲 0.65%，次產業中以軟體與服務股表現領先，半導體股 Xilinx 及超微股價漲約 4%，惟半導體設備商科林研發及科磊則下跌 (類股表現僅含價格變動)。
終場道瓊工業指數上漲 1.30% 至 34,754.94 點，史坦普 500 指數上漲 1.02% 至 4,399.76 點，那斯達克指數上漲 0.61% 至 14,654.02 點，費城半導體指數上漲 0.41% 至 3,274.48 點，羅素 2000 指數上漲 0.39% 至 2,250.09 點，那斯達克生技指數下跌 1.75% 至 4,909.12 點，MSCI 歐洲指數上漲 1.4%(彭博資訊，統計期間為 10/4~10/7，含股利及價格變動)
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|中長線投資展望：逢回分批佈局美國創新成長 + 價值循環題材，留意歐股政策作多行情
|美股：富蘭克林證券投顧表示，未來一週將由金融股揭開第三季企業財報季序幕，根據 Factset(10/1) 統計，史坦普 500 企業 2021 年第三季獲利預估年增 27.6%、較六月底預估的 24.2% 上調，預估將創下 2010 年第三季以來第三高增幅，產業中以能源、原物料、工業及科技類股獲利增幅較高。在 103 家預先發布財測的企業中，47 家發布財測預警，56 家上修獲利預測，正向財測的企業占比 54%，高於五年平均，但低於第二季，留意原物料及運輸成本上升、供應鏈問題對企業供貨及利潤率的影響。摩根士丹利 (9/27) 認為，第三季財報季結果受到供應鏈問題及勞工短缺的影響，預估獲利優於預期的狀況不易維持第二季的高水準、利潤率可能承壓，因此建議保持防禦配置，然而放眼中長期，高盛證券 (9/24) 及瑞士信貸 (9/2) 預估 2022 年底史坦普 500 指數目標分別為 4900 點及 5000 點。
富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲認為，Delta 變種病毒對美國經濟影響應已觸頂，經濟似乎有望從夏季的放緩中重新加速，儘管可能需要 1~2 個月才會反映在經濟數據上，但從調查數據來看，九月 ISM 製造業指數顯現改善跡象，新訂單分項指數保持在 66.7 的健康水準，近週花旗經濟驚奇指數亦出現觸底反彈，預估進入第四季至 2022 年初經濟可望加速。重要的是，美國似乎正處於從疫情大流行邁入重新開放過程中的最後階段，重返校園及辦公室，商業旅行增加、服務支出可望出現更持久的改善，在需求增長的背景下，企業繼續補庫存，資本支出可望保持強勁。另外，消費者有大量超額儲蓄可運用。儘管金融市場面臨的主要風險仍是病毒變異，但世界多數地區持續學習與病毒共存，而且，令人鼓舞的是，口服新冠藥物試驗傳出好消息，這可能會改變遊戲規則。全球經濟持續正常化，美國經濟增長率觸頂放緩但仍強勁，預估在未來 12~18 個月內仍將保持高於趨勢水平，雖然不盡然會是一個完美的平坦路徑，但態度偏鴿的聯準會、緊繃的勞動市場和供應鏈瓶頸未來可望逐步緩和，經濟重新加速可望挹注獲利，預估將支持美股延續漲勢。富蘭克林證券投顧表示，市場聚焦通膨、經濟及政策前景，短線不確定性干擾下仍須防範波動，然而，放眼美國經濟增長雖放緩但仍穩健，股市漲多回檔以良性調整看待，回檔反而提供買進機會，建議投資人趁股市回檔分批佈局，鑒於類股輪動加快，價值循環股受惠經濟復甦仍有表現空間，創新帶動科技產業長期結構成長趨勢不變之下，值得中長期投資，建議投資組合中創新成長及價值循環股兼備，輕鬆掌握輪動節奏，逢回分批或定期定額皆宜。
歐股：根據 Refinitiv 資料 (截至 10/5)，預期第三季度 STOXX 600 公司的獲利將成長 45.6%，營收預期成長 12%，目前有 2 家企業公布第三季獲利與營收，50% 公布的數據優於預期，下週將有 4 家道瓊歐洲 600 企業公布獲利。Refinitiv 預期第三季整體產業獲利成長 45.6%，十大主要產業中，以能源類股獲利成長 526% 最高，其次為工業與基本資源類股獲利成長預估為 213% 及 126%，非循環性消費類股為唯一獲利預估下滑的產業，預估下滑 9.7%，整體營收預期成長 12%，以能源及基本資源產業成長 38% 及 23% 居前，不動產則為唯一營收下滑產業，預估下滑 7.2%。富蘭克林證券投顧表示，歐洲央行維持寬鬆貨幣政策、歐洲股利率約 3% 高於其他主要國家且較公債殖利率高出約 500 個基本點、國際資金對於歐洲的投資部位偏低、歐洲企業 EPS 明年仍將持續成長、股票回購與企業併購今年來明顯增溫、德國選後政策可望傾向增加支出以刺激經濟，再加上下世代歐盟計畫 (NGEU) 對區域永續經濟發展的挹注，以綠能、數位轉型和經濟回穩的三大主軸，將直接嘉惠相關產業，根據歐盟資料，截至 9/28，歐盟歐洲復甦基金已撥付逾 500 億歐元資金予成員國，隨著歐洲疫情影響逐漸淡化，經濟重返常態下，預估在政治與金融穩定、企業獲利改善、創新與成長的發展趨勢下，將提供投資人不同於過往的視野與投資機會，建議投資人介入歐洲股市以受惠政策的景氣循環、數位轉型及 ESG 等產業為布局重心，掌握歐洲疫後經濟復甦與長線經濟轉型的投資契機。
全球新興股市
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|美國債務上限危機暫獲解決且美中關係有所進展，掩蓋通膨與利率上揚擔憂，推動新興股市反彈收紅。
中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國白宮國安顧問沙利文於蘇黎世進行會晤，其後有消息指出美中兩國領導人計畫於年底前召開視訊會議，提振市場投資信心，中國財新服務業採購經理人指數由 47.2 回升至 51.4，經濟數據亦釋放利多，推動中港股市連袂走揚。陸股因十一長假僅開市一個交易日，受惠假期效應帶動，汽車、家電等消費性耐久財類股表現亮眼，山西、陝西等產煤大省承諾增加供應緩解短缺，煤炭類股則隨煤價走弱，地產商花樣年違約加劇產業債務危機擔憂，亦衝擊地產類股下挫。港股由騰訊、阿里巴巴等科網股與受惠油價上漲帶動的能源類股領漲，港府計畫開發北部都會區也激勵新世界發展等香港地產類股走強。國際信評機構穆迪上調印度債信評等展望至穩定，且財報季在即，市場對印度企業財報仍寄予樂觀預期，推動印股走揚，尤其珠寶商 Titan 上季營收大增 78% 並獲摩根士丹利上調投資評等，帶動股價大漲，此外印度央行利率會議維持基準附買回利率於 4% 不變。南韓八月經濟帳餘額由 82.1 億美元縮減至 75.1 億，韓股走勢較為疲弱，製藥、水泥、運輸與電子類股領跌大盤收黑，權值股三星電子公佈第三季初步財報，受惠半導體晶片銷售強勁帶動營收較去年同期成長 9% 至 73 兆韓元、創歷年單季新高紀錄，營業利益較去年同期成長 28%，略優於預期，三星股價仍收低 2.3%。巴西八月零售銷售年增率由 5.7% 轉為萎縮 4.1%、工業生產年增率由 1.2% 轉為萎縮 0.7%，皆遜於預期，九月服務業採購經理人指數由 55.1 下滑至 54.6，經濟數據不佳加以政治不確定性持續，衝擊巴西股市走弱，金融、消費性耐久財類股領跌盤勢。
總計過去一週摩根士丹利新興市場指數上漲 0.55%、摩根士丹利新興市場小型企業指數上漲 0.32%、摩根士丹利亞洲不含日本指數上漲 0.58%、摩根士丹利亞洲不含日本小型企業指數上漲 0.86%、摩根士丹利拉丁美洲指下跌 2.70%、摩根士丹利東歐指數上漲 4.12%。(彭博資訊美元計價，統計期間為 10/4~10/7，含股利及價格變動)
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|富蘭克林證券投顧表示，新興國家大致仍維持寬鬆的財政與貨幣政策，輔以新興市場企業擁有結構性題材推動獲利動能強勁，但相較全球股市具備較低評價水準之優勢，中國財政與貨幣政策亦有微調空間，看好中長期亞洲等新興市場投資前景。受惠新經濟產業獲利動能較佳所挹注，新興市場企業不論就股東權益報酬率或自由現金流量等指標評估，皆已有明顯改善，新興市場目前已蛻變為更高品質的資產類別。
中國能耗雙控、限電減產可能加劇經濟下行壓力，高盛證券 (9/28) 將第三季 GDP 年增率由 5.1% 下修至 4.8%，第四季年增率由 4.1% 下修至 3.2%，2021 年全年成長率預估由 8.2% 下修至 7.8%。摩根士丹利 (9/27) 認為若製造業停產時間太長，恐造成中國第四季 GDP 成長率下滑 1 個百分點。富蘭克林證券投顧表示，今年來中國官方加大反壟斷監管、房地產市場緊縮、碳排放規範緊縮進而導致限電，以及疫情影響等多項因素，中國經濟數據已顯露疲軟跡象，九月官方製造業 PMI 下滑至 49.6，疫情後首度跌落擴張點之下，未免經濟成長急速惡化進而影響就業市場與整體社會穩定，預期官方勢必需要進行政策微調，抵減上述負面因素對於中國短中期成長動能產生的負面影響。印度股市今年以來表現強勢，過去幾年莫迪政府統一消費稅、打消銀行業壞帳等政策改革逐步發酵，消費者物價指數年增率回落至央行目標區間之內，預期印度央行可望持續維持寬鬆政策環境，政策改革與實質負利率環境為支撐印度經濟與市場表現重要利基。
全球債市
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|成熟政府債市：富時全球債券指數本週下跌 0.41%，美國經濟數字偏多，公佈的九月 ADP 美國企業新增就業人數和上週初請失業救濟金人數均顯示就業市場持續改善、九月 ISM 服務業指數回升超出預期、八月工廠訂單亦優於預估，再加上兩黨達成短期提高債務上限的協議，得以支應付款需求至 12 月 3 日，避險氣氛紓緩，美國十年期公債殖利率上升 11.13 點至 1.5729%，美國公債指數下跌 0.60%。歐洲公債亦下跌 0.32%，歐元區公佈的八月零售銷售月增 0.3%，優於上月的衰退，週中天然氣價格一度大漲引發通膨擔憂，所幸後在俄羅斯願提高對歐洲的天然氣供應，且市場傳出歐洲央行正研擬新的債券購買計畫，稍收斂公債跌幅。紐西蘭央行如預期升息一碼至 0.5%，並暗示為了控制通膨仍可能再升息，紐國公債逆勢上漲 0.27%(彭博資訊，截至 10/7)
新興債市：彭博巴克萊新興國家美元主權債指數下跌 0.46%、當地公債指數 (換成美元) 下跌 0.29%、道瓊伊斯蘭債指數下跌 0.20%、富時波灣債市指數下跌 0.42%，美國十年期公債殖利率續升，排擠新興市場美元債表現。穆迪信評相繼調升印度和哥倫比亞主權債信展望至穩定(原為負向)，認為印度經濟和金融下行風險降低，並肯定哥國政府通過的財政方案以及疫後經濟復甦有助穩定債務，不過在全球公債普遍下跌氣氛中，印度和哥國公債分別下滑 0.20% 及 0.13%。波蘭央行自 2012 年以來首次升息，升息 0.4 個百分點至 0.5%，波國公債下跌 1.31% 較重。秘魯央行如預期升息兩碼至 1.5%，且總統撤換極左派的總理，希望能改善執政團隊與國會之間的關係，秘魯公債勁揚 2.36%。整體投資人風險趨避情緒紓緩，摩根大通新興國家美元主權債利差下滑 6 點至 373 基本點(彭博資訊，截至 10/7)
公司債市：彭博巴克萊美國高收益債券指數近週下跌 0.22%，歐洲高收益債指數近週跌 0.24%，美國投資級公司債指數週線跌 0.79%。美國債務上限僵局、供應鏈瓶頸與能源價格加劇通膨惡化的擔憂與升息預期，加上 ADP 就業數據與近週初領失業金人數優於預期，推升殖利率攀高，十年債升至 1.57%，近週攀升 11 個基本點，高收債各產業多數收低，歐洲天然氣價格高漲引發能源危機加上 OPEC + 維持七月每日增產 40 萬桶的決議推升 WTI 與布蘭特原油期貨價格分別攀至近七年與近三年新高，則支撐能源高收債相對抗跌，此外，娛樂及休閒等產業則延續前週漲勢，投資級債受殖利率上揚壓抑，各產業全面收低，能源價格高漲下，德國與歐元區通膨創下近 30 年及 13 年新高，恐損害經濟復甦，打壓歐洲高收益債近週表現。利差方面，彭博巴克萊美國高收益債指數利差持平於 293 點；歐洲高收益債指數利差擴大 11 點至 320 點 (彭博資訊，截至 10/7)
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|富蘭克林證券投顧表示，近期石油或天然氣價格驟升可藉由政策面創造供給予以紓解，應不至於導致通膨失速上漲，其他反應供給面受阻或疫後需求復甦所推動的通膨壓力則仍待觀察。以主要投資機構的看法，明年全球經濟成長力道和通膨預期可望紓緩，美國十年期公債殖利率急彈後，可望吸引保守買盤，建議可趁此波利差型債市拉回時尋找進場機會。擁有較高債息的美國高收益債、新興市場債仍可受惠於全球經濟復甦行情；其中更看好新興起的美元計價波灣債市機會，因波灣產油國政府財政可受惠石油需求上升，而且經濟改革帶動產業多元發展機會，除了金融產業，其他如工業、公用事業的機會也正應運而生。
富蘭克林證券投顧表示，全球循環性復甦短期仍然健康，中期而言經濟復甦與通膨都將趨緩，貨幣政策將自疫情危急中的寬鬆程度轉向，啟動縮減購債確實會對市場帶來些波動，但聯準會升息的兩大條件: 最大就業與適度超過 2% 通膨一段時間，在 2022 年恐仍難達到，受惠經濟重啟的復甦仍存，整體環境仍有利利差型產品表現，投資級債與高收益債基本面健康，高收債雖利差偏緊但信評品質提升且違約率維持低檔、銀行貸款基本面良好且殖利率具備吸引力，美國住宅房貸抵押債則受惠強勁的美國房市景氣，新興債表現落後但預期在疫情影響逐步減弱下，新興國家仍將急起直追，評價面及殖利率皆具備吸引力。
國際匯市
|過去一週表現回顧：美國債務上限暫時緩解，但供應鏈瓶頸持續推升通膨預期，美元徘迴於近一年高點
|能源與天然氣價格飆漲推升通膨與升息擔憂，且 ADP 就業數據顯示九月企業新增就業創六月以來最大增幅，輔以八月工廠訂單與九月 ISM 服務業指數皆優於預期與近週初領失業金人數下滑，等待週五將非農就業報告前，美元再站回 94 價位，而默克新冠口服藥喜訊、美國債務上限危機在兩黨同意暫時調高上限至 12/3 後暫時緩解，加上美元急漲後的獲利了結，稍微緩和美元漲勢，近週狹幅震盪小升 0.19%，歐洲近期經濟數據自高檔回落，十月消費者信心指數連續第三個月下滑，為四月以來最低，德國八月工廠訂單亦受到供應鏈瓶頸衝擊而下滑，加上天然氣價格大漲至 2008 年底來最高，引發通膨疑慮與對景氣復甦的衝擊，歐元疲弱跌落十年線之下，近週收低 0.38%，英國則是在通膨增溫疑慮下，升息預期重回市場聚焦，英國十年公債殖利率自九月央行會議鷹派言論以來，已上升近 30 個基本點來到 1.08%，十年通膨預期更攀上 4%，創下 2008 年來最高，提振英鎊自上週頹勢中回升，近週升值 0.54%，美國債務僵局恐引發市場動盪雖提供避險日圓些許支撐，但通膨疑慮帶動美元與美債殖利率攀升則仍主導日圓偏弱走勢，壓抑日圓近週貶值 0.52%。WTI 原油期貨價格攀上近七年來最高，提振俄羅斯、哥倫比亞、印尼等國貨幣近週升值 0.4%~1.3%，但也加重了能源進口國如印度的貿易赤字壓力，在經濟復甦推升國內需求回升與油價攀高下，印度貿易赤字創下歷史新高並且加深通膨隱憂，壓抑印度盧比近週表現疲弱，貶值 0.89%。(彭博資訊，截至 2021/10/8 15:45)
|觀察焦點與投資展望：聚焦美國消費者與生產者物價指數，通膨預期濃厚下，美元偏多震盪
|富蘭克林證券投顧表示，國際貨幣基金會近期基於債務負擔、通膨與各經濟體復甦程度不一的理由，調降今年全球經濟成長預估略低於七月預測的 6%，雖然認為大多數國家的通膨壓力將在 2022 年消退，看法與各主要央行同調，但亦認為若經濟復甦快於預期或者通膨攀升風險成真，各國央行仍應迅速採取行動，反映通膨與供應鏈瓶頸對經濟干擾的不確定性風險，尤其時序進入冬季用油旺季且庫存吃緊，能源價格與通膨預期短期恐欲跌不易，此外，就美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，截至 9/28 當週，美元淨多單升至逾 2.6 萬口，為 2019/10 初來最高，美元短線仍偏多看待，惟短線急漲或有獲利了結賣壓，上方則可能仍受制十年線 94.8 壓力。而缺乏升息預期的歐元則是技術面疲弱、跌落十年線，期貨交易對歐元多頭押注也來到今年新低，僅剩 872 口，若短線未能站回十年線 1.158 恐將下探 1.14。英鎊自六月初高點以來已修正約 5%，在央行的鷹派態度與通膨高漲下，升息預期吸引買盤進駐，期貨部位顯示近週已自淨空單轉為淨多單 1964 口，預估英鎊短線若能站穩 1.36，有機會朝月線 1.374 進一步靠攏，受制美元與美債殖利率短線仍相對強勢，預估日圓將偏弱於 112 上下震盪。
天然資源與黃金
|過去一週表現回顧：OPEC+ 維持產量政策不變、供需緊繃擔憂持續，油價續揚
|OPEC + 會議決議維持每月 40 萬桶 / 日的逐步增產措施、未如部分市場人士預期的提高原油產出，美國能源部澄清目前並無釋放戰略石油儲備之計畫，加以全球供應短缺加劇投資人對北半球冬季來臨前美歐等國天然氣供應不足擔憂，天然氣價格持續攀揚也推升油價走強，總計西德州近月原油期貨價格週線上漲 3.19%，來到七年高點價位且為連七週收紅，惟美國能源資訊局 (EIA) 數據顯示，截至 10/1 為止一週，美國原油庫存增加 230 桶，連續第二週上升，汽油庫存增加 330 萬桶、蒸餾油庫存下滑 40 萬桶，原油庫存增加利空與俄羅斯總統普丁表示將提高對歐洲的天然氣供應，稍收斂油價週線漲幅。金屬價格部分，市場對全球經濟成長前景的擔憂稍有舒緩推升基本金屬價格走揚，美元匯價與美國公債殖利率攀升則壓抑黃金價格走勢，倫敦金屬交易所三個月期銅價格上漲 1.67%，近月黃金期貨價格週線上漲 0.05%，CRB 商品價格指數週線上漲 1.72%。
|觀察焦點與投資展望：OPEC+ 動向、原油實際需求狀況、美伊核協議談判
|富蘭克林證券投顧表示，隨著全球疫苗接種進展、經濟持續解封，預期將推動原油需求持續攀升，依據高盛證券 (9/19) 資料顯示，2020 年以來全球所積累之原油庫存已全數消耗完畢。市場共識為今年底前原油市場都將呈現供不應求狀態，OPEC+ 10/4 會議維持 7 月份設定之每月增產 40 萬桶 / 日計畫，此無助舒緩市場供需緊繃，近期天然氣價格大漲提升原油發電需求，若北半球冬季氣候嚴寒可能更增添原油需求，將加劇原油市場供需緊繃狀態，為推升油價走揚的實質基本面支撐，後續仍持續關注 OPEC+ 的產量政策變動。整體而言評估油價短線呈現高檔整理的機率較高，就能源類股而言，美股資金輪動快速，預期具備評價面優勢的能源類股仍為經濟動能回升、再通膨交易動能增溫最受惠標的，對於希望對沖通膨風險的投資人，亦可增加商品概念部位。
富蘭克林證券投顧表示，聯準會會議後明確暗示將朝向縮減購債邁進，儘管仍在緩頰高通膨情形疑慮，但官員言論支持減碼資產購買，提及明年升息預期甚至縮減資產負債表，在政策大方向轉向之下，黃金中長線利多因素正在消退，即便市場波動，預期避險買盤也將不如先前強勁，短線公債殖利率和美元走強後有拉回空間，提供金價反彈機會，建議可逢彈適度調節，著眼中長期抗通膨特性和與各類資產的低相關性，則可適度於投組配置，提高配置多樣性，金價目前仍高於金礦商總維持成本 1200-1300 美元水準，評價面的修正可望提供投資機會，積極投資人可留意下檔 1700 美元支撐，操作上需更靈活。
二、未來一週重要觀察指標
重要經濟數據與觀察指標：
|日期
|國家
|經濟數據與觀察指標
|預估值
|上期值
|10/8
|中國
|九月財新服務業 PMI
|49.2
|46.7
|10/8
|美國
|九月非農業就業人口變動 / 失業率
|50 萬人 / 5.1%
|23.5 萬人 / 5.2%
|10/8
|美國
|九月平均時薪 (月比)/(年比)
|0.4% / 4.6%
|0.6% / 4.3%
|10/9-15
|中國
|九月社會融資 / 新人民幣貸款
|3110B/1810B
|2960B/1220B
|10/9-15
|中國
|九月貨幣供給 M2(年比)
|8.2%
|8.2%
|10/11
|美國
|聯準會官員 Evans 發表談話
|--
|--
|10/12
|美國
|九月 NFIB 中小型企業樂觀指數
|99.5
|100.1
|10/12
|美國
|八月 JOLTS 職缺
|1092.5 萬個
|1093.4 萬個
|10/12
|美國
|聯準會官員 Bostic 發表談話
|--
|--
|10/13
|中國
|九月進出口 (年比)
|22.1%/22.0%
|33.1%/25.6%
|10/13
|美國
|九月消費者物價指數 (年比)/ 不含食品及能源
|5.3% / 4.1%
|5.3% / 4%
|10/13
|美國
|FOMC 利率會議紀錄
|--
|--
|10/13
|美國
|聯準會官員 Brainard、Bowman 發表談話
|--
|--
|10/14
|中國
|九月 CPI/PPI(年比)
|0.9%/10.6%
|0.8%/9.5%
|10/14
|美國
|九月生產者物價指數 (年比)/ 不含食品及能源
|8.8% / 7.1%
|8.3% / 6.7%
|10/14
|美國
|上週初請失業救濟金人數
|--
|32.6 萬人
|10/14
|美國
|聯準會官員 Bostic、Logan、Barkin、Harker 發表談話
|--
|--
|10/15
|美國
|十月紐約州製造業調查指數
|25
|34.3
|10/15
|美國
|九月零售銷售 (月比)/ 不含汽車及汽油
|-0.3% / 0.2%
|0.7% / 2%
|10/15
|美國
|十月密西根大學消費者信心指數初值
|73.5
|72.8
|10/15
|美國
|聯準會官員 Williams 發表談話
|--
|--
資料來源：彭博資訊，富蘭克林證券投顧整理。
重要企業財報：
|日期
|公司
|預估每股獲利
|上年同期
|10/13
|達美航空
|0.181
|-3.30
|10/13 盤前
|摩根大通銀行
|2.97
|2.92
|10/14 盤前
|美國銀行
|0.709
|0.51
|10/14 盤前
|聯合健康集團
|4.398
|3.51
|10/14 盤前
|富國銀行
|0.963
|0.42
|10/14 盤前
|摩根士丹利
|1.684
|1.59
|10/14 盤前
|花旗集團
|1.776
|1.40
|10/15 盤前
|高盛集團
|9.895
|9.68
資料來源：富蘭克林證券投顧整理，單位：除特別註明之外均為美元，時間以當地時間為準。
|主要金融市場休市一覽表：
|日期
|國家
|節日
|10/8
|阿根廷
|促進觀光假日
|10/8
|祕魯
|海軍節
|10/11
|阿根廷
|多元文化日
|10/11
|智利
|哥倫布日
|10/11
|南韓
|韓文節
|10/11
|台灣
|國慶日補假
|10/11
|美國
|哥倫布日 (債市休日)
|10/12
|巴西
|阿帕雷西達聖母日
|10/13
|泰國
|泰王蒲美蓬紀念日
|10/14
|香港
|重陽節
|10/15
|印度
|十勝節
資料來源：彭博資訊
三、主要市場表現回顧
|股市
|最新價位
|一週 %
|一個月 %
|三個月 %
|六個月 %
|今年來 %
|一年 %
|道瓊工業指數
|34754.94
|1.30
|-0.68
|1.43
|4.68
|15.20
|24.60
|史坦普 500 指數
|4399.76
|1.02
|-2.42
|2.18
|8.13
|18.44
|29.52
|那斯達克指數
|14654.02
|0.61
|-4.09
|0.81
|6.32
|14.29
|29.24
|MSCI 歐洲指數
|151.93
|1.40
|-1.49
|2.09
|6.83
|17.91
|28.10
|新興市場指數
|1253.28
|0.55
|-4.34
|-4.09
|-5.26
|-1.13
|14.73
|新興市場小型企業指數
|1393.49
|0.32
|-1.47
|-0.89
|5.86
|17.04
|38.75
|亞洲不含日本指數
|799.68
|0.58
|-5.29
|-5.49
|-8.12
|-3.65
|10.50
|亞洲不含日本小型企業指數
|1422.24
|0.86
|-1.59
|-0.95
|4.91
|17.65
|36.39
|上海證交所綜合指數
|3592.17
|0.67
|-2.18
|2.72
|5.30
|5.59
|14.01
|恆生中國企業指數
|8775.65
|0.56
|-6.93
|-10.14
|-18.90
|-16.10
|-6.34
|台灣加權股價指數
|16640.43
|0.43
|-3.44
|-5.08
|0.60
|15.76
|32.54
|韓國 KOSPI 指數
|2956.30
|-2.08
|-6.53
|-9.11
|-5.75
|3.23
|26.16
|印度孟買指數
|60024.24
|2.13
|3.03
|14.39
|21.47
|26.75
|50.94
|新興拉丁美洲指數
|2199.88
|-2.70
|-5.92
|-9.94
|-4.28
|-6.52
|21.18
|新興東歐指數
|209.39
|4.12
|6.16
|14.30
|31.79
|33.61
|62.99
|HFRX 全球對沖策略指數
|1429.71
|-0.15
|-0.53
|0.11
|1.31
|3.57
|8.12
|債市
|最新價位
|一週 %
|一個月 %
|三個月 %
|六個月 %
|今年來 %
|一年 %
|全球政府債市
|802.78
|-0.41
|-1.06
|-0.98
|0.10
|-2.75
|-2.38
|投資等級公司債指數
|3501.24
|-0.79
|-0.98
|-1.27
|2.53
|-1.67
|1.23
|全球高收益債指數
|1533.59
|-0.38
|-1.67
|-0.89
|1.35
|1.30
|7.86
|美國十年公債
|1672.76
|-0.93
|-1.71
|-1.78
|1.78
|-4.60
|-5.64
|美國政府債 GNMA
|1867.96
|-0.24
|-0.22
|-0.08
|-0.38
|-1.13
|-0.45
|美國高收益公司債
|2438.73
|-0.22
|-0.40
|0.20
|2.76
|4.31
|9.72
|美國複合債
|2348.29
|-0.56
|-0.85
|-0.89
|1.22
|-1.83
|-0.97
|歐洲高收益公司債
|436.53
|-0.24
|-0.52
|0.18
|1.42
|3.89
|8.43
|新興國家美元主權債
|412.07
|-0.46
|-2.72
|-1.49
|2.21
|-2.68
|1.42
|新興國家原幣債市
|148.63
|-0.29
|-2.05
|-0.75
|0.78
|-2.16
|4.23
|富時波灣債券指數
|179.57
|-0.42
|-1.15
|-0.16
|2.53
|-0.18
|1.99
|伊斯蘭債指數
|183.79
|-0.11
|-1.29
|0.16
|1.88
|-0.02
|5.44
資料來源：彭博資訊，含股利，截至 2021/10/08 16:35。投資級債、高收益債、複合債及新興債採彭博巴克萊債券指數，伊斯蘭債採道瓊債券指數，其餘均採富時債券指數，除新興債換算為美元計價外，其餘指數皆以原幣計價，截至 2021/10/07
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