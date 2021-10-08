國慶日魔咒甘有影? 台股16,600有守短線趨勢未變

<台股遭 10 日線壓回 16,600 有守短線有撐>

台股今日開高走低，電子、航運族群再度成為提款對象，早盤最高來到 16,771 後震盪走低，終場收 16,640.43，下跌 73.43 點，成交量為 2,710 億元，所幸支撐點位 16,600 有守，短線上趨勢還未轉空。

在籌碼方面，三大法人合計賣超 120 億，外資賣超 145 億元，投信則是持續買超，在期貨未平倉方面，外資再增 2,864 口空單，外資看空力道大增，就技術面來看，指數只要支撐 16600 沒破，台股都還是偏多格局。

<債務違約危機有望暫時解除 12 月美國將同時面臨三大支出計畫>

美國參議院共和黨與民主黨領袖已接近達成協議，民主黨領袖舒默 10/9 擬表決加速提高舉債上限進程，若通過則舉債上限延長至 12 月 3 日，額度增加 4800 億美元至 28.9 兆，足以允許財政部在 12 月 3 日前都有錢可用，不會債務違約。

與此同時，若通過債務上限延期，將衍生另一問題，就是 12 月會同時面臨三大支出計畫的表決，一是年度支出法案的支出分配；二是 3.5 兆支出計畫；三是舉債上限，屆時國際股市恐將再起波瀾。

<國慶日魔咒甘有影?>

關於國慶日魔咒，以下我幫大家整理出台股近十年，國慶日後一日的漲跌幅變化，至於是否有國慶日魔咒，請投資人可自行體會囉。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險