操盤手看台股：日出現，反攻起！優先鎖定一種股票

市場傳出美國共和黨與民主黨可望達成舉債上限問題達成協議，避免債務違約風險，之前談到美國債務上限問題終究會解決，僅是過程曲折，如今看來即是如此。台股 10/7 日拉出日級別的日出線 (當日高點越過前一個日高點，且收高)，指數開高走高，單日大漲逾 300 點，日 K 線收長紅。

短線上，行情隨著日出線而出現轉折，破底危機已順勢化解，接著觀察 9/22 日 16838 點的頸線位置能否迅速站上。若能在 10 月的上半月站穩，則 10 月下半月就有機會挑戰 9 月高點 17633 點，進而讓月線格局拉出日出線，今年 11~12 月就還有挑戰 18034 點的機會。

日出線之所以重要，原因在於日出線代表著趨勢由空轉多的「轉折」，從日級別、到週級別、再到月級別，不同週期的轉折背後象徵著向上空間有多大？可操作性有多少？當大盤趨勢走多時，由於市場情緒偏多，同樣一則利多能創造的向上空間更大，可供操作的時間與機會更多，故在趨勢走多時，探討產業利多對於股價的影響才有意義，否則僅能就新聞事件本身來反應。如之前 9 月下旬，大盤趨勢走短空時，市場即便對於電動車、第三代半導體等產業前景看好，但是受制於籌碼凌亂或信心不足，股價就是漲不動，甚至還拉回。

試想電動車、第三代半導體從 9 月中旬到現在，產業或個別公司上有如此重大的利空足以改變市場對這兩個產業的看法嗎？其實並不存在。只是由於趨勢走短空，市場在前一段時間更願意把資金擺在泛原物料股及綠色能源股等這一類大陸限電的受惠股上，以獲取事件驅動所帶來的短期漲幅，導致電動車、第三代半導體的股價出現跌勢。所以實戰分析不能只看產業、個別公司，更不能光看新聞，而是要把股價對於事件的反應擺在第一位，同時觀察資金的流向。

當然好的產業往往也有長線保護短線的優勢，如一路看好的第三代半導體產業，指標股的漢磊，9/27 日創下波段新高後，近日雖然拉回，但是仍然維持強勢，近日隨著大盤止穩反彈，漢磊的股價又逼近前高，隨時準備過高。

大盤於 10/5 日見底，10/7 日表態，能夠領先落底，這一波拉回不破先前低點的股票，如台肥、大同、南紡等抗通膨的資產股，上緯投控、世紀鋼、永崴投控等風力發電股，力旺、智原、M31 等 IP 矽智財股皆是相對強勢於大盤的股票，這種即是要優先鎖定的股票。

後續隨著鴻海 10/18 日科技日將至，這一波沒破底的電動車供應鏈，如廣宇、乙盛、鴻準等也可留意，其中旗下華創車電與鴻海合資成立鴻華先進的裕隆 (2201-TW)，今年上半年 EPS 2.35 元，旗下有裕日車、裕融等金雞母，近年調整策略，積極爭取海外代工有成，拿下法國電動車 MUSE 訂單，而旗下裕電能源為全台充電樁龍頭 (逾 2100 支)，已與保時捷合作，同時布局綠色能源，與中科院合作研發的儲能設備已成功外銷美國市場，並且新店裕隆城預計明年第 4 季開幕，其他土地資產也在積極活化，潛在利益可觀，值得進一步追蹤。

對於一個操盤手而言，近日談到觀察誰領先翻紅？誰領先越過昨日前高，這才是短線看盤的重點；如今隨著大盤反攻，許多股票正發動新一波攻勢，挑戰前波高點，當中就有許多是相對強勢的股票，這個選股邏輯在後續還會時常用到，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

歡迎大家轉貼本文，並加入《蔡正華金錢道》

Line@頻道（ID：@goldmoney168）

https://line.me/R/ti/p/%40saj9152v

Telegram 頻道（ID：goldmoney168）

https://t.me/goldmoney168

Youtube 頻道：

https://www.youtube.com/channel/UCIWkfrpw6l-jFhFejLrzC-A

FB 臉書粉專：

https://www.facebook.com/goldmoney168/

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險