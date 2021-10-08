鋼鐵等原物料腿軟 升息下哪類股可望撥雲見日？

萬寶投顧陳子榕指出，雙十連假前台股展開落底反攻，週四 (10/7) 三大法人同步轉多買超台股 276.11 億元，指數順利站上五日均線，週五 (10/8) 開高走低、虎頭蛇尾，終場收 16,640 點，下跌 73 點，成交量 2,710 億元。本週週線收紅 69 點，預估未來成交量仍為 2,000～3,000 億元水準的話，盤勢依然震盪。

不過，台股的基本面具支撐，以目前公布的 9 月營收來看，已經有 48 家營收創新高，預估 9 月營收創新高的家數將高達 150 家。接下來第四季在訂單遞延和旺季效應帶動下，相關升息受惠股有很大表現空間。



光學鏡頭大廠玉晶光 (3406-TW) 繼拿到蘋果 iPhone 全系列高階鏡頭訂單後，最新傳出蘋果新品 AR/VR 鏡頭也將由玉晶光包辦。為了搶攻 AR/VR 市場，玉晶光已投資 12.6 億元成立茂晶光電，現在還進一步規劃要在廈門購買 2 萬坪土地設廠，玉晶光已經預告明年 VR 鏡頭出貨將放量，三年之後非手機鏡頭營收占比會拉高至 30％～40％。



玉晶光 8 月營收創下歷史新高，隨蘋果拉貨轉強，預估 9 月營收再向上，第三季營收可望挑戰新高，下半年整體營收更是翻倍。玉晶光之前遭法人賣壓，但股價依然逆勢連三天上漲收紅 K，三大法人被迫同步轉買，待 9 月營收公布，可望打出第二支腳。



IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 新款 5G 旗艦晶片「天璣 2000」功耗表現遠優於高通 5G 晶片「驍龍 898」20％～25％，現在市場全力衝刺 5G 發展，聯發科將有望攻城掠地，持續搶佔高階機種板塊。預估聯發科第三季營收較第二季成長 5％左右，全年營運則維持高度成長。聯發科股價整理很長一段時間，週四收復 900 元關卡，投信自 9 月底以來買超近 900 張，外資也開始進貨，股價可望伴隨業績表現走揚。



相關電子股還包括景碩 (3189-TW)、欣興(3037-TW)、創意(3443-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、台光電(2383-TW)、順德(2351-TW)、鴻海(2317-TW)、乙盛 - KY(5243-TW) 第四季走勢也值得期待。10/5 推薦欣興，股價已上漲 12 元，漲幅逾一根漲停板；10/7 推薦的景碩，至今也上漲逾 20％，法人當日大買逾 5 千張，景碩 9 月營收再寫歷史新高，載板營運動能明年持續看旺。



通膨問題造成全球股市動盪，紐西蘭已宣布升息一碼，並暗示將緊縮貨幣來對抗通膨，因此相關抗通膨概念股仍有續航力，像是台肥 (1722-TW)、台塑(1301-TW)、台化(1326-TW)、裕隆(2201-TW)、國泰金(2882-TW)、富邦金(2881-TW)、興富發(2542-TW)、遠雄(5522-TW) 等。



萬寶投顧陳子榕指出，中、美兩國即將舉行高峰會，其結果將牽引全球股市，台股上攻過程仍有均線反壓，建議大家要保持靈活操作，低買高賣，逢低分批布局財報業績股，才能在第四季都有好豐收。



國碩 (2406-TW) 受惠大陸限電措施，太陽能發展成為市場新寵兒，美國已喊出 2035 年全美太陽能發電占比由 3％大增至 40％，台灣也預計 2025 年太陽能裝置容量達 20GW，在政策和國際趨勢推升下，太陽能營運回春；國碩近日拿到宜蘭羅東 15 處公有建物太陽能屋頂設備案，年發電量超過 114.3 萬度。外資近日買進國碩逾 1,800 張，未來還可望迎接轉單效應。

美琪瑪 (4721-TW) 今年氧化觸媒與電池材料出貨均呈現成長，加上 6 月以後金屬如鈷、鎳價格均較去年同期顯著成長，預期在金屬價格持續高檔以及出貨成長挹注下，美琪瑪 8 月營收年增 113.77％，有望持續成長。在毛利率表現上，美琪瑪替觸媒及電池材料客戶取回廢料進行金屬回收，將有助於美琪瑪第三季毛利率持穩在高檔。

冠德 (2520-TW) 因全球通膨升溫推升土地資產需求，冠德上半年營收 176.65 億元，年增 41％，EPS 達 3.85 元；下半年總銷 36 億元的「冠德羅斯福路」、總銷 12 億元的三重「天晴」及總銷 18 億元的台中市捷運「冠德文心綻」等新案完工，加上「冠德信義」餘屋銷售及轉投資、環球購物中心等貢獻，全年營收可望再突破 200 億元。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

立即免費加入陳子榕粉絲團，可獲得更多資訊分享

戰情中心陳子榕 LINE 粉絲團

https://line.me/ti/p/@marbo777

戰情中心陳子榕 FB 社團

https://www.facebook.com/groups/marbo777/

戰情中心陳子榕 telegram 粉絲團

https://t.me/marbo777

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險