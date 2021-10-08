最後通牒12月8日！IBM全美員工未完全接種就無薪停工

IBM (IBM-US) 本週通知其美國員工，由於公司須遵守政府對承包商的疫苗規定，因此員工必須在 12 月 8 日之前完全接種 Covid-19 疫苗，否則將面臨無薪停職。

IBM 本週發給員工的備忘錄指出：「作為聯邦承包商，IBM 必須遵守這一規定。考量此點，加上我們許多客戶和合作夥伴的政策，以及全國取得疫苗的容易性，我們現在將要求 IBM 全體美國員工在今年 12 月 8 日前完全接種疫苗，才能繼續在 IBM 工作。」

與聯合航空 (UAL-US) 等一些公司不同，IBM 的疫苗接種政策並沒有解聘未接種疫苗的員工，而是拒絕接種的員工在 12 月 8 日後將無法獲得報酬，直到完成接種。

若員工自工資發放清單中除名，也沒有資格參加 IBM 的 401K 退休金計畫。

IBM 每年 12 月 15 日提撥至少 6% 的退休金匹配，例如員工一年薪資 15 萬美元，且提撥 6% 到個人退休帳戶，亦即貢獻 9000 美元，而 IBM 也將匹配貢獻 9000 美元。

倘若 IBM 員工錯過 12 月 8 日疫苗接種最後期限，而遭工資單除名，就會錯過今年一整年公司匹配提撥的退休金。

IBM 發言人聲明表示，若因為宗教或醫療因素而無法接種疫苗的員工，公司將考慮令其豁免。