〈觀察〉不只劍指Apple Car 鴻海買下Lordstown工廠還有二大意義

鴻海 (2317-TW) 買下美國電動皮卡新創 Lordstown Motors 俄亥俄州廠，除了市場認為將劍指 Apple Car，再者，鴻海藉此搶進兵家必爭的電動皮卡產品線，且由於 Lordstown 原始股東之一是通用汽車，鴻海也藉此取得傳統車企肯定。

目前鴻海電動車布局，除了乘用車及電動巴士 E-BUS 外，還有二輪的電動機車；而此次藉由買下 Lordstown 工廠以及入資，鴻海不僅取得北美生產基地，省去約 2 年的建廠時間，也跨入電動皮卡領域。

電動皮卡有多熱，不只特斯拉 (TSLA-US) 要推，另一電動車新創 Rivian 也獲亞馬遜 (AMZN-US) 青睞投資，更拿下亞馬遜電動貨車 10 萬輛的訂單，Rivian 近期也在準備 IPO。

汽車大廠福特也在 9 月中也宣布，由於電動皮卡預購訂單遠超預期，決定加碼投資 2.5 億美元，擴編團隊以拉升年產能，這也凸顯電動皮卡會是電動車中一個兵家必爭之地。

除新增關鍵產品線外，鴻海入股 Lordstown 以及買下其俄亥俄州廠，背後還隱含，某種程度上獲得傳統汽車大廠通用的肯定；根據外媒報導，通用汽車是 Lordstown 是 2018 年創立時的初期投資者之一，投資金額達 7500 萬美元。

此外，通用還借貸 4000 萬美元給 Lordstown，讓其購買通用自身的俄亥俄州廠，也就是此次鴻海所買下的工廠。

目前鴻海傳統車企合作對象，包含全球第四大車廠 Stellantis，國內的裕隆 (2201-TW)，以及中國的吉利控股，均合作成立公司，代表鴻海在電動車的商業模式，除吸引新創公司，也逐漸獲傳統車廠青睞。

不過，Lordstown 在 3 月底時，爆出誇大訂單像市場募資而遭美國證券交易委員會 (SEC) 調查，6 月時原任執行長、財務長相繼辭職，公司也證實欠缺資金營運，引發市場擔憂，接下來鴻海能否協助 Lordstown 脫胎換骨，也將是市場另一關注焦點。