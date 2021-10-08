多頭小心！Bernstein：蘋果估值相較過高 風險報酬偏向負面

Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 週四 (7 日) 研究報告對蘋果 (AAPL-US) 多頭發出謹慎警告，他專注該股最基本問題：什麼可以自此推動股價走高？



Sacconaghi 指出，蘋果過去 2 年曾重新評級，估值自低於市場本益比到高出市場 24%。自 2013 年到 2019 年間，蘋果的交易價格低於市場，現在的交易價格是遠期本益比 26，相較高於歷史標準了。

該分析師首先審視蘋果股票的牛市例子，他指出蘋果品牌受市場愛戴，這讓蘋果既可以提高價格，又便於打入新類別，例如汽車和 AI 實境耳機。

蘋果多頭認為，既有的 16.5 億台設備的安裝基礎為提供新服務提供了充足的空間，例如廣告或甚至社交媒體等，更重要的是，多頭認為毛利率有可能提高，因為服務部門在營收總額中的占比越來越高，從而創造 EPS 持續 2 位數成長的潛力。

但 Sacconaghi 反駁，他認為整個產品線的成長可能會回落，所以 2022 財年 9 月的獲利成長空間有限。他目前的模型預估 2022 財年的營收較今年略為下降。

他認為，短期內蘋果股價進一步上漲動力最有可能來自多重擴張。倘若 iPhone 13 週期比預期強勁，蘋果就可能對服務營收成長設定積極的新目標，或者開始提供其產品即服務 (但他並沒有押注此點)。

Sacconaghi 主張，蘋果當前估值「相對完全」，與其他科技巨頭相比，交易價格相符或偏高，尤其是臉書 (FB-US) 和 Alphabet (GOOGL-US)，他點名這兩家的成長率和利潤率預期更高。

「換個角度來看，Alphabet 和臉書的 100% 營收之財務本質都具有蘋果吸引人的服務業務特質，反觀蘋果的服務業務僅占營收總額 20%，但蘋果本益比卻與 Alphabet 相似、高於臉書。」

Sacconaghi 認為，從長期來看，蘋果成長率很可能介於中偏低的個位數百分比。他的觀點是，蘋果營收 70% 基礎 (iPhone、Mac 和 iPad) 不可能出現任何長期成長。

他認為新產品的增長率在 15% 範圍內，而服務業務估計成長 15%，產生 4% 至 5% 的混合長期成長率。(請注意，就在 2019 財年，蘋果公布的營收就略有下降)

Sacconaghi 總結道：鑑於蘋果的估值相對較高，且 2022 財年難以實現成長，目前該股票的風險報酬為「中立至偏向負面」。

週四美股廣泛上漲，蘋果也收高 0.91% 至 143.29 美元。