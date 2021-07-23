法拉第未來CEO：FF 91未來2年銷量上看4萬台

法拉第未來 (Faraday Future) 週四 (22 日) 晚間於美股掛牌上市，執行長畢福康 (Carsten Breitfeld) 上市前夕接受陸媒《第一財經》專訪表示，本次藉由 SPAC 上市籌集約 10 億美元資金，將按承諾於 12 個月後量產，隨著產能擴大，未來 2 年 FF 91 銷量上看 4 萬台。

畢福康表示，原先預期去年 1 月就能獲得資金，但因疫情爆發導致進度延後，目前資金已經到位，因此將遵循先前承諾，於取得資金後第 9 個月交付第一台 FF 91，並在第 12 個月實現量產。

畢福康預計，法拉第在豪華電動車市場市佔率可達 3%，對應銷售量 2400 台，並非難以達成的目標，隨著產出規模擴大，未來 2 年 FF 91 銷量上看達 4 萬台，並在 5 年內實現 27 萬台的銷售目標。

關於生產計畫，畢福康指出，12 個月後美國工廠將完全用於量產 FF 91，30 個月後，韓國工廠將開工生產第 2 款價格更親民的 FF 81，此外，法拉第今年 1 月與吉利汽車簽署框架合作協議，希望透過吉利代工生產。

談到中國擴廠可能性，畢福康稱目前談判仍在進行中，無法透露太多細節，但實現本土生產也是目標之一。

近年來電動車市場競爭不斷，除了特斯拉、蔚來、小鵬和理想汽車等純電動車企外，傳統車廠也紛紛投入戰局，畢福康認為除了產品外，法拉第具備優勢在於將目標瞄準頂級豪車市場，市場競爭幾乎不存在，搶佔龍頭的機會也大。

畢福康續指，法拉第採取的是中美雙主場策略，中期來看，預計法拉第的中國銷量有望接近全球總銷量的一半，剩下一半來自歐美市場。

美股上市首日，法拉第未來 (FFIE) 以 16.84 美元開出，截稿前小跌 0.22%。