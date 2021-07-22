中國造車新勢力又一股 法拉第順利借殼上市

周四 (22 日)，法拉第未來( Faraday Future) 宣布將與 PSAC 合併，並於美國時間 22 日改名交易。而受到法拉第成功上市的利多消息，加上母公司恒大集團與銀行間的訴訟達成合解，持股法拉第 20% 的恒大汽車 (708-HK) 股價狂飆逾 30%。

法拉第透過與一家特殊收購公司 (SPAC) PSAC 進行反向收購。而 PSAC 宣布其股東在 7 月 20 日舉行的特別會議上 10 項投票提案結果。投票內容顯示，PSAC 和法拉第之間的合併交易相關提案全數在這次特別會議上取到股東的支持。

而完整投票結果的 8-K 表格已經送交給美國證券交易委員會。法拉第預計，在業務合併完成時可獲得約 10 億美元資金。在業務合併完成後，PSAC 將更名為「Faraday Future Intelligent Electric Inc」，其普通股和認股權證預計將於 7 月 22 日在那斯達克交易所開始交易，股票代碼為 FFIE。

(圖片: AFP)

之前恒大集團曾於 2018 年投資攜法拉第 20 億美元，後雙方因理念分歧而分道揚鑣，但之後協調結果是，中國境內資產歸恒大，海外部分則隸屬法拉第未來，且恒大也不再繼續投資。

隨後法拉第又歷經多次增資，再加上恒大集團切割汽車業務上市，輾轉之下截止目前，恒大汽車仍持股 20%。

截至目前，法拉第旗下 FF91 車型手握訂單數量逾 1.4 萬輛。法拉第計劃完成募資 9 個月後率先於加州工廠量產 FF91，預計年產能 1 萬台；2023 年建設的韓國群山工廠則可望達年產能 27 萬台。此外 2025 年與吉利合資的工廠還可帶來每年 10 萬～25 萬台的產能；同時珠海工廠的建設也將增加未來產能。

法拉第 2 月份表示，FF 91 將在 2022 年第一季、第四季分別發布、銷售。法拉第 CEO Carsten Breitfeld 表示，FF 91 的產量，主要為了證明我們具有交付產品給用戶的能力。