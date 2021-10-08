馬斯克宣布 特斯拉總部搬到德州奧斯汀

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克周四 (7 日) 在股東會上宣布特斯拉總部將由目前的加州帕羅奧圖 (Palo Alto)，遷移到德州的奧斯汀 (Austin)。他表示會持續在加州發展，只是在當地擴大規模有限制。

特斯拉正在奧斯汀附近興建汽車組裝廠，今年股東會就在此地舉行。該廠位處科羅拉多河沿岸，鄰近奧斯汀的機場。

馬斯克說：「我們仍持續在加州擴展商業活動，目的是把費利蒙 (Fremont) 和內華達超級工廠 (Giga Nevada) 的產量提高 50%，但如果你來費利蒙工廠走一走，就會發現那裏很擁擠。」

他說：「員工想在那一帶找到可負擔的房子不容易，通勤距離拉得很長.... 這是我們在加州灣區擴大規模面臨的限制。」

馬斯克在特斯拉的奧斯汀工廠談話。圖翻攝自特斯拉 YouTube 頻道

馬斯克說，奧斯汀工廠完工後，需要一段時間才能實現產能全開。例如上海廠花 11 個月興建，一年後才有高產量，因此他預期奧斯汀工廠也是類似情形。

馬斯克早在去年 4 月就公開表示對加州政府不滿，抨擊當局的防疫政策是「法西斯」政策，沒過多久，馬斯克自己就搬家到奧斯汀，離開住了 20 年的洛杉磯。

搬到德州可以減輕馬斯克稅務負擔，而且距離他的太空事業 SpaceX 更近，SpaceX 在德州博卡奇卡 (Boca Chica) 有一座發射場。

加州的個人所得稅在全美高居前幾名，德州則無此稅。InsiderScore 預估，根據董事會給執行長的財務獎勵，如果馬斯克賣掉預定年底到期的選擇權，今年可望進帳超過 200 億美元。

不只特斯拉，甲骨文 (ORCL-US)、慧與 (HPE-US) 去年也把總部從加州遷移到德州。奧斯汀本身有一流的科技大學，而且藝文活動豐富，對科技業員工頗具吸引力。