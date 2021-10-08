〈紐約匯市〉觀望非農就業報告 美元微貶 英鎊回升

美元對一籃子貨幣周四 (7 日) 微貶，主要貨幣在盤中大部分時間狹幅震盪，投資人觀望周五公布的非農就業報告，尋找聯準會 (Fed) 何時縮減購債的線索。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 大致持平，報 94.199，接近上周觸及的一年高點 94.504。

Caxton 高級分析師 Michael Brown 說：「今天是非農數據公布前常看到的沉悶。報告出爐前，可能一直這樣區間盤整，但即使到那時，考慮到 11 月縮減量化寬鬆 (QE) 幾乎確定，美元的疲態應該會消退。」

路透調查顯示，9 月非農就業可能新增 45.5 萬人。

美國勞工部周五公布，上周首次請領失業救濟金人數下滑，但 9 月裁員人數從 24 年低點回升，一部分是因為醫院解雇未接種疫苗的員工。

美國舉債上限暫時有解，參議院少數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 提出延長舉債上限至 12 月，暫時打破國會僵局，參院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer)，兩黨已經達成協議，預定周四頭鰾表決。

美國 10 年期公債殖利率攀升，達到 1.57%，是 6 月迄今最高點。

投資人風險胃口改善，英鎊上揚 0.3%，反映英國央行 (BOE) 可能升息，降低了英鎊近期一些貶值壓力。

比特幣從周三攀抵的約五個月高點 55800 美元回落，紐約尾盤報 54040.48 美元。

截至周五 (8 日) 台灣時間約 6:00 價格：