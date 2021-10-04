本周熱點前瞻：OPEC+會議攜手非農數據來襲 原油和美元能否延續漲勢?

油價連續第六周攀升，市場關注本周 OPEC + 會議和美國 9 月非農數據對原油價格和美元走向的影 響。

本周，市場將關注非農報告和石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 的會議，重要財經焦點如 下：

10 月 4 日周一

• 中國市場因國慶假期周一至周四休市

• 原油：OEPC + 產量決定

• 美元：聯準會官員布拉德講話

10 月 5 日周二

• 澳元：澳洲央行利率決議

• 日元：日本央行總裁黑田東彥講話

• 歐元：歐元區 8 月 PPI

• 美元：美國 9 月 ISM 服務業指數

10 月 6 日周三

• 紐元：紐西蘭央行公佈利率決議

• 歐元：歐元區 8 月工廠訂單

• 歐元：歐元區 8 月零售銷售

• 美元：美國 9 月 ADP 就業人數

• 原油：EIA 原油庫存報告

• 美元：聯準會官員喬治發表講話

10 月 7 日周四

• 歐元：德國 8 月工業生產

• 中概科技股：中國央行行長易綱講話 - 中國監管大型科技企業的經驗

• 歐元：歐洲央行貨幣政策會議紀要

• 美元：美國上周初申請失業救濟金人數

• 美元：聯準會官員威廉姆斯發表講話

• 歐元：歐洲央行首席經濟學家連恩發表講話

10 月 8 日周五 • 加元：加拿大央行總裁麥科勒姆發表講話

• 特斯拉：特斯拉年度股東會議

• 中國股票：中國市場恢復開盤交易

• 人民幣 / 澳紐元：中國 9 月財新服務業和綜合 PMI

• 加元：加拿大 9 月就業人數

• 美元：美國 9 月非農就業報告

OPEC + 會議將進一步推升油價？ 今年至今，布蘭特原油期貨已經飆漲逾 50%。從近期情況來看，油價連續第六周攀升，觸 及自 2018 年以來的最高水準附近。根據經濟學原理，價格上升時，商家覺得有利可圖，便 會增加商品的供應量。

正因為如此，OPEC + 今日 (周一，10 月 4 日) 開會決定 11 月產量水準時將面臨兩難選擇：是 維持當前小幅增產計劃，還是擴大增產呢？該聯盟目前施行的是逐月增產每日 40 萬桶的方 案。然而，相對於全球需求快速回溫，增產速度跟不上需求成長，尤其是考慮到寒冷的冬 季月份即將來臨。 OPEC+ 可能會利用油價上漲之機增加供應量，以獲得更多的收入。 如果 OPEC + 意外宣佈在當前協議基礎上額外增產，則將引發油價下意識回調，回吐近期部 分漲幅。當然，原油多頭會耐心等待 OPEC + 會議結果揭曉，若 OPEC + 維持當前的產量計 劃，那麼布蘭特原油將一舉沖破每桶 80 美元。

另一近來持續走強的資產類別則是美元，上周基準美元指數 (DXY) 突破 94 心理大關創下今年新高。 由於市場對美國提前升息的預期越來越強，近期美國公債殖利率大幅上升，進而帶動美元上揚。 9 月 1 日，聯邦基金利率期貨顯示押注聯準會最快將在 2022 年底升息的概率為 77%。而現在，對 於交易員來說，2022 年底升息幾乎是板上釘釘的事了。 備受期待的美國非農就業報告將於本周五出爐。聯準會主席鮑爾最近傳達了更為清晰的政策信號， 即就業市場取得進一步進展為聯準會在年底前開始縮減購債規模提供了有利條件(普遍預期 11 月啟 動減碼)。美國高通膨已經顯示出可能比預期持續更長時間的跡象，就業成長可能增加通膨壓力。 如果通膨居高不下，聯準會可能不得不提前升息，而這樣的政策前景意味著美元將有更多上行空 間。 綜上所述，本周的兩大看點—OPEC + 會議和美國 9 月非農數據將對原油價格和美元走向產生重大影 響（兩者通常呈現反向關系），讓我們關注它們能否保持住各自最近的漲勢。

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