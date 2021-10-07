〈台幣〉跟隨台股彈升 終止連2貶收27.952元

台股今 (7) 日回神強彈近 2%，外資終止連 7 賣，回頭買超 236 億元，但在匯市操作上偏向匯出，使得新台幣匯價以 27.99 元貶值開出，同時也吸引出口商進場拋匯，帶動台幣轉升，終場收在 27.952 元兌 1 美元，升值 1.8 分，台北外匯市場成交值縮至 9.26 億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為 27.99 元，為全日最低點，盤中在出口商拋匯的帶動下，一度升上 27.93 元，雖然台股大漲，但外資午後仍加大買美元力道，使得台幣走勢受壓抑。

新台幣兌美元匯率力守在 28 元關卡前，終場升幅略為收斂，以 27.952 元作收，升值 1.8 分，終止連 2 貶，台北外匯市場成交值 9.26 億美元，元太外匯市場成交值 4.215 億美元，量能較前一日萎縮。

台股今天由權值三王領頭電子股上攻，金融、傳產紅光滿面，航運股也成為人氣指標，帶動指數終場大漲 320 點，收在 16713 點，攻克 5 日線，外資回頭買超 236.32 億元，終止連續 7 個交易日大砍 1403 億元的態勢。

投資人關注周五即將公布非農就業報告，若數據偏強，將使得市場對於聯準會鷹派的預期升溫，屆時美國公債殖利率可望進一步走升，帶動資金回流美元。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.15%，菲律賓幣強升 0.61%，日圓升值 0.34%，新加坡幣升 0.29%，韓元升值 0.16%，歐元升 0.1%，新台幣也小幅升值。