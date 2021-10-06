科技股迎修正 FANG+指數估值寫近3年最低

因債券殖利率回升，近來科技股遭到大幅拋售，在歷經一波波修正潮後，相較於大盤指數，如今尖牙股指數 (NYSE FANG+ Index) 幾乎處於近 3 年來最便宜的時刻。

根據彭博統計，尖牙股指數預估本益比約為 27.6 倍，標普 500 指數則為 20.2 倍，兩者價差寫下 2018 年 12 月以來最小。

(圖：Bloomberg)

尖牙股指數由 10 家大型科技公司所組成，包含特斯拉 (TSLA-US)、Nvidia(NVDA-US)、蘋果 (AAPL-US)、Alphabet(GOOGL-US)、臉書 (FB-US)、Netflix(NFLX-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、推特 (TWTR-US)，以及 2 隻中概股阿里巴巴 (BABA-US) 與百度 (BIDU-US)。

目前臉書本益比約 1​​9 倍，比標普 500 指數還要便宜，特斯拉本益比則高達 114 倍，為所有成分股當中最貴。

今年 2 月以來，尖牙股指數估值自 37 倍不斷下滑，其中一項關鍵原因在於，指數內的中概成分股阿里巴巴 (BABA-US) 和百度 (BIDU-US) 因中國趨嚴的監管措施，導致股價暴跌，進而拖累指數，如今阿里巴巴和百度已成為成分股內最便宜的 2 支股票，本益比均不到 15 倍。

研究機構 True Insights 主管 Jeroen Blokland 表示，隨著經濟持續重啟，關鍵在於這些科技公司能夠如何維持大規模銷售與獲利增長。

隨著債券殖利率持續回升，有分析師認為大型科技股可能繼續下探。花旗集團 (Citigroup) 首席全球股票策略師 Robert Buckland 周三表示，科技股的估值可能因為債券收殖利率的走勢而受到更大打擊。

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