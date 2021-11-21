中碳SiC布局報捷 高純碳粉獲太極與矽晶圓廠導入

隨著各國政府積極佈局第三代半導體領域，在政府要打造國家隊號召下，中碳 (1723-TW) 身為國內碳材料供應商，在關鍵材料上扮演重要角色，相關布局已有所斬獲，其中高純碳粉純度已達標、獲太極 (4934-TW) 與國內某大矽晶圓廠導入，高純度石墨坩堝也在認證中，兩產品線明年下半年可望放量生產。

中碳除與鴻海 (2317-TW) 在電動車動力電池製程上合作，提供高性能電池負極材料介相石墨碳微球外，因應電動車、5G 設備、太陽能光電發展，帶動高功率元件對 SiC(碳化矽) 的需求，將建置全台第一座鹵素純化爐，開發 SiC 長晶原料所需的高純碳粉及高純度長晶石墨坩堝等產品，預計明年 8 月底完成設備建置。

石墨坩堝因具良好的熱導性、耐高溫性及化學穩定性，被廣泛應用冶金、玻璃模具等領域，也可應用在半導體長晶製程；但與冶金等工業應用不同，為確保晶柱品質，只要長晶過程中有一點雜質，就會報廢，因此 SiC 長晶需要高純度石墨坩堝、純度需求高達 99.999%。

過去國內半導體長晶用石墨坩堝均從日本進口，由 Toyo Tanso、SGL Carbon 等日廠供應；而政府有意打造化合物半導體國家隊，聚焦關鍵材料及設備自製，如長晶設備、磊晶製程材料、高頻高功率封裝材料等，今年要求中碳進一步強化石墨坩堝產品純度，以建立高純度石墨坩堝在地供應鏈。

除長晶製程端的設備外，中碳身為國內碳材料供應商，也從原料碳粉切入碳化矽布局，SiC 原料粉生產過程須高純度碳粉與矽粉進行化學反應，而國內缺乏高純度碳材料所需的純化製程，導致台廠碳粉材料也須仰賴進口，中碳已順利生產 99.999% 的高純碳粉，出貨給太極與另一家矽晶圓廠客戶。

在鹵素純化爐建置完成後，中碳高純碳粉、高純度石墨坩堝兩大產品線，明年下半年可望量產、貢獻營收，在第三代半導體國家隊扮演關鍵角色，同時大啖 SiC 商機。