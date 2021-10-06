〈能源盤後〉供應緊繃！WTI連4漲 登近7年高點；天然氣收創2008年來最高價

週二 (5 日) 交易，WTI 原油期貨價格連續第四日上漲，登 2014 年 10 月底以來最高收盤價，此前一日 OPEC + 決定不加快其逐步放寬減產限制的計畫。

由於冬季取暖季節到來之前，全球供應緊繃，天然氣期貨價格漲逾 9%，創近 13 年來最高收盤價。

施耐德電氣全球研究與分析經理 Robbie Fraser 表示，雖然 OPEC + 增加石油供應，本身是看跌的事，但「但鑑於全球能源市場的極度樂觀狀況，市場曾希望獲得 OPEC + 成員更強勁的回應。」

「由於全球原油市場一直供不應求，主要需求地區創紀錄的天然氣價格將導致柴油和燃料油等產品的取暖需求強勁提升，這最終會支撐原油和產品庫存進一步下降，現在原油和產品庫存已經遠低於每年此時的正常水準。」

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.31 美元或 1.7%，收每桶 78.93 美元，為最近月契約自 2014 年 10 月 21 日以來最高收盤價。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.30 美元或 1.6%，收每桶 82.56 美元，為 2018 年 10 月 10 日以來最高收盤價。

原油週一大漲，係因 OPEC + 證實 11 月仍維持每日增產 40 萬桶的計畫不變，這是 OPEC+ 7 月時達成的放寬產量限制計畫，旨在逐步徹底收回疫情期間實施的產量限制。

德銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 示：「即使決定增產，第四季度石油市場也可能出現相當大的供應短缺，因為石油需求比預期強勁得多。」

分析師表示，短期內的動能可能會繼續推高原油價格。

FxPro 高級市場分析師 Alex Kuptsikevich 表示：「過去 7 週，石油價格幾乎不間斷地上漲，此期間上漲了 25% 以上，但這不表示上漲的潛力已經用盡，因為這大部分的漲勢來自深度修正。」

「石油的動能明顯落後天然氣和煤炭，因此可能擁有巨大的上行潛力。」他說。

11 月交割的天然氣期貨價格上升 55 美分或 9.5% ，收每百萬 Btu 6.312 美元，為最近月契約自 2008 年 12 月以來最高收盤價。

Sevens Report Research 的分析師週二指出，本週稍晚全美多數地區的氣溫預期轉冷，這也提振了價格。「天氣仍是天然氣未來發展的關鍵變量，如果冬季寒冷天氣提前開始，天然氣漲勢將繼續。」

EIA 週三將公布上週原油庫存報告。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (10/1 止) 美國原油庫存增加 20 萬桶、汽油庫存將減少 70 萬桶，蒸餾油庫存將減少 170 萬桶。

API 週二稍晚公布，上週 (10/1 止) 美國原油庫存增加 95.1 萬桶、汽油庫存將增加 370 萬桶，蒸餾油庫存將增加約 34.5 萬桶。

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