乾旱造成水力供電不足 巴西也受困能源危機

全球能源危機困擾著歐洲和中國，並有蔓延至新興市場經濟體的風險，特別是南美洲的巴西。

巴西的嚴重乾旱導致水力發電崩潰，下個月將需要嚴重依賴從烏拉圭和阿根廷進口供應，直到雨季開始和水壩得到補充，否則恐將面臨限電。

巴西是南美洲最大的經濟體。全國有 60% 的電力來自水力發電，但今年反聖嬰現象 (La Nina) 造成了乾旱，水庫的水位下降，使水力發電的可靠性降低。

在能源轉型方面，南美洲在許多方面都處於領先地位，但在水力發電嚴重不足下，巴西被迫正在啟動天然氣發電機，這造成政府在全球天然氣緊張的局勢下，也成為搶購的一員，如此，將再推升天然氣價格。

美國氣候預測中心表示，今年秋季 / 冬季有 70% 的機會形成另一輪反聖嬰現象，這可能造成巴西的雨季延後，並引發電力中斷，從而對經濟造成嚴重影響。

但若爭搶天然氣作為其備用燃料，時機非常糟糕。今年紐約的期貨交易量增加了一倍多。在亞洲，運往世界各地的液化天然氣價格，自 4 月以來飆升了 5 倍，創下歷史新高。

諮詢公司 Rystad Energy 拉丁美洲副總裁 Schreiner Parker 表示，當前情況為巴西帶來了政府難題，可能會出現一場民粹主義的逐底競爭。