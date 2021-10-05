猛毒2、007美票房強勁 電影院股大漲

《猛毒 2：血蜘蛛》美國上映首週末，票房強於預期後，電影院股票重新成為市場焦點。

《猛毒 2：血蜘蛛》創造了 9010 萬美元美國票房，為迄今第二高的 10 月首映週末，而《007：生死交戰》在 54 個海外市場開出 1.191 億美元的票房，成為疫情期間第一部在沒有中國觀眾的情況下超過 1 億美元的好萊塢電影。

上週末票房意外強勁的表現，推高週一電影院股。喜滿客 (CNK-US) 大漲 5.72%、IMAX (IMAX-US) 上漲 4.52%、Marcus (MCS-US) 上揚 2.9%，以及 National CineMedia (NCMI-US) 上升 2.45%。

然而，向來靠謎因力量支撐的全美最大電影院營運商 AMC Entertainment (AMC-US) 則下挫 4.39%，Benchmark 分析師 Mike Hickey 表示，這是因為 AMC 背後的謎因力量來自散戶，而非機構投資者，雖然 AMC 下跌仍讓他訝異，但他稱散戶的行為本就更難預測。

Hickey 週一報告上修喜滿客第三季財報預期，並重申該股「買進」評級，認為該公司將持續復甦，且即將上映的電影陣容強勁。

B. Riley 分析師 Eric Wold 也期待電影院股的強勁表現。他在週一發布的研究報告估計，2022 年國內電影院上座率將只約較 2019 年的水準下降 15%，意味著一切即將恢復到疫情爆發前的水準。該分析師對喜滿客、IMAX、Marcus 和 National Media 都重申「買進」評級。

他在報告寫道：「如果疫情期間，破紀錄或接近破紀錄的票房表現還不能證明電影院產業持續復甦，那我不知道投資者還巴望看到什麼了。」

大型製片商決定停止電影院上映和串流媒體同步首播的作法，投資者可能也會對此做出回應，因為事實證明，電影院和串流媒體同步會讓營收下降。單就上週末，華納兄弟推出《紐華克聖人》（英語：The Many Saints of Newark），採用院線強片同步上架至 HBO Max 串流平台的作法，據 CNBC 報導，這部電影美國票房收入僅 500 萬美元，較預計的開場票房 700 萬至 1200 萬美元相差甚遠。

《黑寡婦》演員 Scarlett Johansson 今年 7 月底就狀告迪士尼違反契約，因為契約載明保證《黑寡婦》是在戲院獨家上映，但最終該片卻在 Disney+ 和戲院同步上映，而 Johansson 的片酬大部分來自票房分潤，外媒曾估計，Johansson 恐因此損失逾 5000 萬美元，但此數字未經官方證實。最終迪士尼與 Johansson 上週就此案已達成和解，但雙方並未對外披露和解金額。