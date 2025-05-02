外資砸241億元買超台積電個股 市場解讀：不排除爲熱錢套利手法
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-02 18:06
台北股市今 (2) 日的台積電 (2330-TW) 走強並且收盤上漲 42 元或 4.63%，個股成交動量能大幅增強之下，大盤終場漲 552.61 點，收盤報 20787.64 點，市場成交值放大到 3266.58 億元，三大法人合計買超 385.78 億元。今天台積電獲外資買超 2 萬 5712 張，砸下的金額高達 241.52 億元。市場解讀爲外資將熱錢暫時停泊在台積電的套利動作。
在外資熱錢湧入下，今日台北匯市與台股同步走升，台幣兌美元下午盤持續強漲，且升破 31 元整數關卡，更一度觸及 30.770 元，升值 1.247 元，終場以 31.064 元作收，升值 9.53 角或 2.98%，創 2024 年 1 月 9 日來新高；新台幣本周升幅達 4.49%。
資深證券分析師簡伯儀指出，新台幣匯率今的大升值走勢下，顯示海外熱錢的湧入，加上外資今天砸下高達 241.52 億元買超台積電個股，市場的看法上也不排除外資以台積電爲其熱錢爲熱錢停泊的標的，等待新台幣的進一步升值進行售股匯出的操作手法。
今天在現貨市場外資買超 387.73 億元。投信買超 8.62 億元，自營商賣超 10.57 億元，在期貨市場，外資今天交易口數淨額爲空單 333 口，未平倉口數淨額爲空單 222913 口。
今天外資在集中市場買超較多的個股爲，中信金、台積電、鴻海、友達、陽明、廣達、緯創、聯電、上曜、泰金寶 - DR；今天外資在集中市場賣超較多的個股爲元大金、第一金、聯發科、錸德、宏碁、國泰金、富邦金、玉山金、欣興、長榮航。
今天投信在集中市場買超較多的個股爲，鴻海、富邦金、國泰金、奇鋐、緯創、台達電、廣達、智邦、金像電、中砂；今天投信在集中市場賣超較多的個股爲，南亞科、臺企銀、中鴻、興富發、聯發科、中磊、漢唐、大成鋼、漢翔、遠東新。
今天自營商在集中市場買超較多的個股爲，緯創、長榮航、華新、台新金、慧 - KY、群創、南亞科、中鋼、台灣高鐵；今天自營商在集中市場賣超較多的個股爲，光寶科、台積電、元大金、新光金、台光電、奇鋐。
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