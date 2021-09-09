迷因股風潮不再? 散戶投資人自2月以來首度淨賣出AMC

在散戶的大力追捧之下，迷因股在今年呈現暴漲，不過如今的情況似乎已經有所改變。據研究機構 Vanda Research 的最新數據顯示，儘管美國最大連鎖電影院營運商 AMC(AMC-US) 的股價在週二上漲了 9%，但是散戶投資人卻是呈現淨賣出，是自 2 月份以來首次淨賣出 AMC 股票。

研究機構表示，AMC 的上漲主要是由機構投資人所推動的。分析師在報告中表示，目前有許多對沖基金現在正試圖預估散戶情緒的變化，並在一般投資人參與之前買入這些股票。

在迷因股的熱潮之下，AMC 股價自今年年初以來，已經上漲了超過 2000%。AMC 股價在週三 (8 日) 下跌 0.90%，收於 47.40 美元。

報告中指出，散戶投資人對於 AMC 股票的買入明顯放緩。根據數據顯示，在 1 月和 6 月份的迷因股上漲高峰期間，散戶投資人每週買入超過 10 億美元。但是，自 8 月出現反彈以來，散戶投資人買入的金額大跌至不到 2.5 億美元。

據 AMC 最新的財報顯示，該公司第二季虧損小於預期，並計畫年底前接受比特幣購買電影票。AMC 第二季電影院來客量達 2200 萬人次，高於第一季的 700 萬人次，但與疫情前的水準仍相差甚遠，例如 2019 年第二季出售 9700 萬張票，創下史上最高季度紀錄。

電影「大賣空」主角原型、放空次貸泡沫成名的貝瑞 (Michael Burry) 曾警告表示，迷因股和加密貨幣若崩盤，散戶可能蒙受「相當於國家規模」的損失。