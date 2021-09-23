機構：晶片荒未見好轉 全球汽車製造商今年恐失2100億美元營收

諮詢公司 Alixpartners 周四 (23 日) 表示，由於供應鏈中斷，全球汽車製造商今年可能損失 2100 億美元的營收，幾乎是今年 5 月時預測規模的兩倍。

根據 AlixPartners 最新的預測指出，由於晶片危機，今年全球汽車製造商的汽車產量將減少 770 萬輛，遠高於早先預估的 390 萬輛。

總部位於紐約的 AlixPartners，為汽車製造商提供關於供應鏈和其他問題的建議，他們在 1 月下旬初步預測的營收損失數字是 606 億美元，到 5 月時調高至 1100 億美元，本次再次上調。

AlixPartners 指出，每個人都希望晶片危機有所緩解，但不幸的事接二連三，例如馬來西亞的經濟封鎖，以及其他地方的疫情持續，讓情況惡化。

Alixpartners 汽車業務部董事總經理 Dan Hearsch 說，美國市場的汽車銷售已經開始放緩，因為經銷商的庫存周轉天數在 20 天左右，還不到正常水準的一半。

他表示，最初的估計是第四季恢復正常並恢復交易量，但現在這一預測無法實現。

Hearsch 指出，汽車製造商的庫存可能會繼續吃緊，直到 2022 年底或 2023 年初。汽車製造商正承諾簽訂更長的合約以鎖定供應，提前 40 至 50 周採購做為應對。

他說：「他們 1 年前絕不可能簽這樣的東西。」