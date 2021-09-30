〈房產〉高雄房市交易熱 9月交易量月、年雙位數成長

民眾購屋信心回溫，加上貨幣寬鬆、低利環境持續的狀況下，讓自住、長期置產族群陸續入市，永慶房產集團根據內部交易統計，9 月各門市交易量除雙北萎縮之外，其餘各都會區交易均較 8 月成長，高雄表現最為亮眼，月增 23%、年增 33%，交易最熱絡。

永慶統計指出，總體來看，9 月房市交易量較 8 月成長 4%。但台北月減 3%、新北月減 5 外，其餘五大都會區交易量均成長，桃園成長 2%，新竹增加 3%，台中量增 6%，台南月增 16%，高雄較 8 月成長 23%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，全國防疫三級警戒至 7 月底才降至二級，衝擊 5 至 6 月的房市買氣，7 月開始疫情趨緩，受疫情遞延的買氣逐步回升，自住、置產需求陸續進場，讓 7 至 9 月全台交易量逐月增加，月增率連三月呈正值，顯示疫情衝擊漸緩，房市交易熱度延續，淡季不淡。

陳金萍表示，台北與新北是唯二交易量月減的都會區，主要受到 9 月初新北出現社區大樓確診案件影響，加上足跡大都集中雙北市，略為衝擊民眾購屋信心，影響部分買氣，9 月上旬房市交易量減，不過中下旬後，雙北疫情逐漸明朗，交易量回復正常交易水準。

與去年 9 月相比，陳金萍指出，永慶統計全台交易量年增 16%，除了台北、新北分別小幅成長 1% 與 2%，桃園量增 20%，新竹縣市成長 25%，台中增加 17%，台南量增 9%，高雄量增 33%。

陳金萍補充，消費者認為明年上半年前是最佳購屋時機，現在就可積極看屋、詢價，根據統計，9 月民眾看屋量較 8 月小幅成長，出價、付斡意願高，只要雙方價格認知有共識，成交機會大增。