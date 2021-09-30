〈五倍券來了〉嘉義縣政府獲建商捐一戶輕豪宅刺激消費

振興五倍券即將發放上路，全台各縣市政府也祭出優惠及獎勵措施，清景麟及嘉泰建築團隊今 (30) 日捐贈「高鐵國際城」1 戶，作為嘉義縣政府振興五券消費活動抽獎項目，由縣長翁章梁代表受贈。

嘉義縣長翁章梁表示，振興五倍券即將上路，縣府團隊加碼，大獎就是今天開工的「高鐵國際城」一戶。

「高鐵國際城」位在嘉義高鐵站區的高鐵車站特定區，由清景麟建築團隊與泰嘉開發投資興建住商大樓，建地面積約 4963 坪，將興建地上 11 樓地下 2 層住商大樓 4 棟，總共 689 戶住宅社區，今天開工、2024 年完工，「高鐵國際城」60 億元總銷金額，也創建商在嘉義推案的單一個案最高紀錄，

清景麟及嘉泰建築團隊捐贈給嘉義縣政府的一戶兩房輕豪宅，共 23.5 坪，售價約 500 萬元，為嘉義縣政府的振興五倍券加碼活動「抽大獎、送房子」加值方案；泰嘉開發建設董事長呂金發也在現場宣布加碼 10 輛 gogoro 電動機車作為抽獎獎項。

翁章梁指出，自行政院長蘇貞昌到嘉義縣宣布嘉義科學園區設立於嘉義縣太保市台糖太保農場，帶動周邊房地產投資經濟效益，清景麟建築團隊與泰嘉開發於距離嘉義高鐵站僅 350 公尺，應是全台距離高鐵站最近的住宅。