〈航運指數〉SCFI報價一年來首見下跌 美東運價意外跌逾700美元

由於明日起中國進入十一長假，上海航交所今 (30) 日提前一日公布最新 SCFI 綜合指數，較上周下跌 29.69 點至 4614.1 點，是一年來首見下跌，其中，美西線運價連 3 周持平，歐洲線小跌整理，美東線則意外看到每 FEU(標準 40 呎櫃) 大跌 726 美元至 11250 美元，跌幅達 6.06%。

據 SCFI 報價，美東線每 FEU 運價跌至 11250 美元，較上周跌掉 726 美元，周跌幅 6.06%，跌幅超乎市場預期，而美西線則是連 3 周持平在 6322 美元。

歐洲線本周每 TEU(標準 20 呎櫃) 報價略下滑 13 美元至 7538 美元，周跌 0.17%，仍維持相對高點水準。

貨攬業者說明，中國限電效應的影響應沒有那麼快反映，這次 SCFI 綜合指數走跌，主要是因大型航商多半認為基本運價「真的已經有點到天花板了」。

貨攬業者進一步透露，運價近來創高再創高，已令不少美國進口商吃不消，有棄貨情況。

另一方面，美國出口港如上海、寧波、廈門、深圳和鹽田等地的塞港狀況不輸洛杉磯，導致海運聯盟正常合約航班大亂，即便航商想再拉高價格賣艙位，根本沒艙可賣。

不過，貨攬業者表示，大航商要以跳水價賣艙位不可能，日前市場傳出的跳水價格其實僅是極少部分野雞租船為了搶貨而來。

貨攬業者也分析，中國政策的不確定因素也會反映在運價上，此次限電令可冷靜一下中國出口的壓力，但實際上市場需求量還是很大，不排除十一長假後，貨載需求會更大，即便基本運價下滑，未來航商的附加費動態調整仍可能持續發生。