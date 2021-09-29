艙位供不應求 中航看散裝運價最高點有望落在Q4

散裝航商中航 (2612-TW) 今 (29) 日召開線上法說會指出，中國港口庫存量和價格處相對低點，有助推升後續需求，而第三季受疫情和氣候影響使運力仍吃緊，供需呈正面發展，預期下半年現貨和長約價格有望再向上走高，運價最高點有望落在第四季傳統旺季。

中航表示，第四季有 2 艘船換約，其中 1 艘尚未議價，由於目前海岬型船舶日租金逼近 7 萬美元，供不應求，預計換約價格會談的更好，料今年價格最高點將落在第四季。

對於中國當局下令今年鋼鐵生產總量不得超過去年，導致鋼價和鐵礦砂價格回落，中航認為，業者是否趁低價回補鐵礦砂庫存仍有待觀察，雖運價短線震盪，市場仍期待新一波的跨界連動效應。

就供需來看，據 IHS Markit 統計，今年 10-40 萬噸級新船預計交付 100 艘，噸位淨增 3.9%，而明年新船預計交付僅 53 艘，隨著老舊船舶陸續淘汰，今年 10-40 萬噸級散裝輪拆船量高達 56 艘，明年預計拆解 30-40 艘，供需結構持續朝正向發展。

中航也提到，4 月取得航偉汽車 70% 股權，將藉此投入環保新能源車產業。

航偉汽車已獲東風商用車在台灣經銷的授權，將引進最新符合歐洲與台灣第六期環保法規的重型曳引車投入台灣車市。