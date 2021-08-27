藍鯨資本投資長：科技股泡沫是老一輩說法 應逢低買入

近期有許多資深投資者都在警告科技股泡沫即將破裂，包括《大賣空》(The Big Short) 主角原型 Michael Burry、華爾街知名投資人 Rich Bernstein 等。不過，英國藍鯨資本 (Blue Whale Capital) 合夥人兼投資長 Stephen Yiu 認為，這些是年長的投資人會有的反應，其實應該要冷靜下來並逢低買入。

43 歲的 Yiu 在接受採訪時表示，這些年長投資人可能比他大 10 歲，所以他們在 2000 年網路泡沫時候可能經歷過嚴重的虧損，以至於他們仍認為今日的科技與當時是一樣的，而且還會破產。

但是，Yiu 表示，谷歌不會破產，微軟也不會破產。他認為，如果股價出現任何形式下跌，就應該買入，並沒有所謂的泡沫。

Yiu 最初於 2017 年才成立藍鯨資本公司，如今管理的資產總額最近已經超過了 10 億英鎊。該公司主要持有的股票大部分都是過去二十年來家喻戶曉的科技巨頭，包括谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US)，以及金融支付公司 Visa(V-US) 和 Mastercard(MA-US) 等。

Yiu 指出，如今的情況與以前不一樣了，雖然許多科技股仍然很昂貴，但它們在大多數人的生活中已經無處不在，有堅實的基本面作為後盾，並且擁有大量盈利的業務線。

美國資產管理公司景順投信 (Invesco) 全球首席策略師 Kristina Hooper 先前曾表示，美股恐將出現 10% 至 15% 的修正，但屆時將會是很好的買入機會 Hooper 仍然看多整體股市，並計劃逢低買進，她認為經濟復甦強勁將會為股市帶來支撐。

Hooper 說道：「一旦看到股市下跌 8% 至 10%，我就會成為買家，這可能是一個投資人等待已久的重要投資機會。」她也預期，與經濟復甦相關的股票將在今年下半年跑贏成長股，強勁的經濟復甦，將有利於週期性股票和小型股。