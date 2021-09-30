參院民主黨領袖：已達成協議避免政府10月1日關門

美國參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 周三 (29 日) 表示，議員已經達成協議，透過短期撥款法案為聯邦政府挹注資金到 12 月 3 日，避免政府在 10 月 1 日新一財政年度到來時關門，暫時化解燃眉之急。

先前因為參議院民主黨人推動附帶凍結舉債上限的短期支出法案過關，一些非民生必須性質的聯邦機構都準備在 9 月 30 日本財政年度結束時關閉。

參院預定周四上午表決這項應急的權宜法案，由於刪除了引發分歧的措辭，預料能在參眾兩院輕鬆過關，但沒有化解債務上限議題，美國不到三周將面臨災難性的債務違約。

美國財政部長葉倫曾警告，國會再不採取行動，美國可能在 10 月 18 日違約。但民主黨迄今尚未找到解決問題的方法，黨內溫和派和進步派彼此拉鋸，加上共和黨一向反對提高債限，讓政府關門舊事可能重演。

眾議院先在上周通過附帶凍結債限的短期撥款法案，目的是讓政府有資金可以運作到 12 月 3 日，並把債務上限凍結到明年期中選舉後。但此案本周一在參議院的程序性投票中鎩羽而歸。眾議院周三再度通過單獨凍結債限的法案，但此法案也預料難以在參院闖關成功。

美國眾議院預定周四表決拜登追加 5,500 億美元基建支出的方案，但進步派民主黨人矢言，如果更龐大的社會福利支出法案沒有進展，將否決該筆支出。