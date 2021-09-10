亞馬遜自家品牌電視10月開賣 售價370美元起

電商龍頭亞馬遜周四（9 日）首次推出兩款自家品牌電視，分別為進階版 Fire TV Omni 系列與一般版 Fire TV 4 系列，兩種版本各有不同尺寸，皆支援 4K 畫質，價格從 369.99 美元到 1099.99 美元不等（約台幣 10,233 至 30,424 元），將於 10 月開賣。

亞馬遜先前已涉足電視領域，販售可外接電視的串流媒體播放器，並與東芝、Insignia 製造商合作推出自家 Fire TV 軟體介面的電視，該介面還有語音服務，能瀏覽 Prime Video 與其他影音串流媒體。

Roku 與 Google 等競爭對手也打著與亞馬遜同樣策略，紛紛推出自己的串流媒體播放器並與第三方製造商合作，但亞馬遜是目前拔得頭籌推出自家品牌電視的公司。

亞馬遜表示，今年年底將會提供軟體更新服務，讓用戶能透過電視軟體介面控制家裡的電燈、監控系統、空調等智慧家具。

亞馬遜進階版 Fire TV Omni 電視。（圖片：Amazon）

亞馬遜進階版的 Fire TV Omni 電視有 5 種尺寸，分別為：43 英吋（409.99 美元）、50 英吋（509.99 美元）、55 英吋（559.99 美元）、65 英吋（829.99 美元）、75 英吋（1099.99 美元）。

Fire TV Omni 功能如亞馬遜的電視盒一樣，結合旗下語音智慧助理 Alexa，透過聲控便可播放開啟電視、播放影集、音樂、天氣預報與控制智慧家電等功能，螢幕底部有麥克風開關，可隨時關閉聲控功能，此外還可安裝視訊鏡頭，也支援 Zoom 通話功能。

亞馬遜 Fire TV 4 系列電視（圖片：Amazon）

另一款 Fire TV 4 系列電視尺寸有 3 種，分別為：43 英吋（369.99 美元）、50 英吋（469.99 美元）、55 英吋（519.99 美元）。該系列雖然也結合語音智慧助理 Alexa 的功能，但必須按下遙控器上的語音鍵才能下達語音指令，不同於 Fire TV Omni 的自由聲控系統，此外也無法安裝視訊鏡頭，不支援通話功能。

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 股價下跌 0.17%，每股暫報 3,518.82 美元。