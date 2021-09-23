〈恒大危機〉重整傳聞、債息償還 恒大股價狂飆三成

周四 (23 日) 外媒報導指出，根據消息人士透露中國政府接下來可能會出手，將恒大集團 (3333-HK) 進行重組，協助恒大渡過難關，再加上恒大集團宣布如期支付今日到期的債息，股價一度飆漲三成。

根據外媒報導指稱，消息人士表示中國政府為了保護購買恒大物業和理財產品的投資人，並降低恒大債務可能對中國經濟造成的蝴蝶效應，中國政府有意將恒大分拆為地產、汽車、商業 3 家公司，並將恒大變成一家國營企業，而相關重整計劃可能會在近期公佈。

(圖片: AFP)

另一方面，周三 (22 日) 恒大地產集團表示，它與一筆境內債券的持有人進行私下談判，以解決今日到期的人民幣 2.32 億元債息。該五年期債券的本金價值人民幣 40 億元，2025 年 9 月到期。恒大地產集團是恒大集團最大的子公司。

恒大地產沒有說明會以現金還是其他資產支付給債券持有人。恒大在一份監管公告中稱，其已「透過非市場手段協商解決」境內債券的債息支付。

法國巴黎銀行預估恒大未來還有一波波的債息要支付，因此出現債務違約的機率仍高，但相信會是有秩序的違約，而且市場早已預期，並反映在其債券價格上。

法國巴黎銀行相信中國政府會協助恒大有秩序地進行債務重整，例如削減債務，估計恒大會把業務分割，以避免其引發的連鎖反應波及同業。

法國巴黎銀行認為恒大最終要倒閉的可能性偏低。就算恒大債務違約，其佔中國金融體系比例小，因此不預期會使中國金融體系倒下。