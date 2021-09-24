回血之路漫長！空巴：拉美航空市場須待2024年初才能回到疫情前規模

飛機製造商空巴歐洲地區負責人 Arturo Barreira 週四表示，拉丁美洲和加勒比地區的航空市場應該會在 2024 年初恢復到新冠病毒疫情大流行之前的規模。

去年因應新冠疫情而實施的旅行限制重創了民航運營，如今才看到該產業開始逐步恢復。

「我們看到的是，各地區恢復速度不同，顯然，國內市場和旅遊業處於領先地位，但長途和商務市場則需要更長的時間。」Barreira 說。

他表示，整體而言，市場大概到 2023 年或 2024 年初才會恢復到疫情爆發前的水準。

他提到，地區性改善將主要在墨西哥，由低成本航空公司 VivaAerobus 和 Volaris 的強勁表​​現推動，這 2 家均為空巴客戶。

官方數據顯示，今年 1 月至 7 月期間，墨西哥航空公司載運了 2860 萬名乘客，較去年同期增加 50% 以上，但仍遠低於 2019 年同期載運 4040 萬旅客的水準。

Barreira 表示，空巴今年迄今已向該地區航空公司交付 25 架飛機，較 2020 全年僅少 2 架。空巴今年預計銷售量超過 27 架飛機，但 Barreira 拒絕透露具體數量。

目前約莫 700 架空巴飛機在拉丁美洲和加勒比地區運營，或約占現役機隊的 60%。