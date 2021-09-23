〈商品報價〉BCI衝破7000點大關、恒大債務危機暫解 鐵礦砂強彈15%

煤炭與鐵礦石需求熱絡，使海岬型運費指數 (BCI) 周四 (22 日) 跳漲 6.12%，衝破 7000 點大關，帶動波羅的海綜合指數 (BDI) 上升 150 點，或 3.4% 至 4560 點，維持在 12 年高點。中國恒大集團債務危機暫解，帶動鐵礦砂大幅反彈 15%，站回 100 美元以上。

投資銀行 Jefferies 指出，巴西和澳洲的鐵礦砂產量與出口增加，以及印度與中國提前為冬季煤炭補庫存，正在推升散裝船運價。海岬型運費指數 (BCI)) 勁揚 415 點，或 6.12% 至 7200 點；平均日租金大增 3446 美元至 59715 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 上升 31 點，或 0.79% 至 3961 點，創逾 10 周新高；平均日租金增加 274 美元至 35647 美元。超輕便極限型運費指數 (BSI) 走揚 11 點，或 0.33% 至 3338 點，連續第 6 個交易日上漲。

中國恒大集團稱，所發行的公司債「20 恒大 04」將於 9 月 23 日付息，付息方法已通過場外方式協商解決，使債務違約的憂慮暫時解除。消息激勵跌深的鐵礦石大幅反彈，天津港進口價強漲 14.5% 至 107.6 美元；連續月紐約鐵礦石勁揚 15% 至 110.58 美元。

不過分析師仍警告，中國鋼鐵業仍面臨長期逆風，近期各地鋼廠落實「產量平控」任務，減產力道不斷加碼，港口庫存下降速度趨緩，且壓港情況嚴重，後期供應面呈平穩增加趨勢；在供強需弱背景下，鐵礦石價格向上的動力仍不足。