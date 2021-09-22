美股9、10月魔咒？Fed縮表前找組合型基金防震

市場上向來有美股 9 月魔咒的說法，加上創新高後相對波動，且聯準會預計今年底前啟動縮減購債計畫，全球變數越來越多，投資難度越來越高，到底該怎麼做？瀚亞投資建議，投資人應採取多重資產策略或透過平衡組合型基金，交由專業經理團隊操作，以多元配置降低單一資產的不確定性風險。

未來投資市場如何變化？瀚亞投資副投資長林如惠表示，投資人可以觀察短、中、長期三大關鍵時刻，短線至今年底前，應觀察美國縮表進度，以及總統拜登所拋出的基礎建設方案實際細節與進程，中線則要留意通膨數據，至 2023 年則是升息關鍵時點

林如惠認為，此時宜保持中性與彈性，提出五項因應策略：1) 增持波動度且相關性較低的資產、2) 追求合理報酬，適度獲利了結、3) 回歸基本面，慎選資產、4) 主動管理型優於指數型產品、5) 挑選長期趨勢型標的。簡而言之，最簡單、省力的投資工具可由組合型基金或多重資產策略來取代。

瀚亞多重收益優化組合基金（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）經理人的林如惠現階段認為，展望樂觀但審慎留意風險，基金操作需要更靈活，股票以全球型為主搭配美股，固定收益則增持投資級債，伺機以高收益債和新興市場債賺取孳息；另透過 ETF 或另類投資掌握長線趨勢，只要投資一檔基金，可能做到多元收益、分散投資風險。

除了 2020 年遭遇新冠肺炎疫情干擾出現修正，基金自成立以來淨值一路走高，整體績效表現穩定，尤其是美元級別今年來績效達 5％，近一年績效達 11%，近兩年績效亦將近 2 成；基金抗波動策略成效斐然，根據投信投顧公會統計，基金近 1 年波動度為 6.2%，低於跨國投資 - 平衡型基金同類型平均的 8.61%；近 2 年波動度 9.15％，同樣低於同類型基金平均 12.18%。

瀚亞多重收益優化組合基金（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）為境內組合平衡型基金，網羅了境內外優質股票或債券基金，並搭配 ETF 組成，多種計價台幣與外幣級別可選擇。主要有兩大特色：

一、以高品質債為核心，多重策略輪動為輔

投組聚焦高品質債，占比約四成，搭配全球股票、高收益債、新興債及趨勢科技等主題式題材，以多重策略參與各種資產與產業的輪動機會。

二、間接參與歐洲 M&G 投資團隊操作成果

基金核心資產為「M&G 收益優化策略」，為英國第一家基金公司 M&G 團隊操作，非單純持有傳統的投資級債，擅長機動靈活調整各債種比例，波動控制穩健。回顧本基金自成立以來表現，淨值走勢正向成長，近一年波動度僅約 6％。進一步認識基金 https://reurl.cc/OkXAZR

圖、基金成立以來淨值走勢與績效表現

資料來源: Lipper，淨值、績效均統計至 2021/8/31，以原幣計價。近一年波動度截至 2021/8/31。

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金外幣計價受益權單位以美元、澳幣、紐幣、南非幣及人民幣計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。當美元、澳幣、紐幣、南非幣及人民幣相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外幣交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，投資人於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金之收益分配由經理公司依基金可分配收入情況，決定應分配之收益金額。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金配息組成項目，可於經理公司網站查詢。本基金得投資於高收益債券基金及新興市場債券基金，高收益債券基金之投資標的涵蓋低於投資等級之垃圾債券，故需承受較大之價格波動，而利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級之債券。新興市場債券基金之投資標的包含政治、經濟相對較不穩定之新興市場國家之債券，因此將面臨較高的政治、經濟變動風險、利率風險、債信風險與外匯波動風險。本基金外幣計價受益權單位得於基金銷售機構之國際金融業務分行 (OBU) 及國際證券業務分公司 (OSU) 銷售。本基金之主要投資風險包括類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險。本基金投資子基金部分可能涉有重複收取經理費。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查閱：公開資訊觀測站: http://newmops.tse.com.tw、瀚亞證券投資信託股份有限公司：http://www.eastspring.com.tw 或於本公司營業處所：台北市松智路 1 號 4 樓，電話：(02)8758-6699 索取 / 查閱。 瀚亞投信獨立經營管理