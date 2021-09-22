美股大跌 女股神趁機抄底買入Robinhood、Coinbase

據報導，在中國恒大債務危機擴散、大宗商品價格下滑、聯準會 (Fed) 決議等風險下，美股在週一時大跌。不過，有「女股神」之稱的方舟投資總裁伍德 (Cathie Wood) 在當日趁機買入了 Robinhood(HOOD-US) 及 Coinbase(COIN-US) 的股票。

報導指出，方舟管理的基金在週一共買入了 404,020 股 Robinhood 股票和 96,251 股 Coinbase 股票。這 2 家公司的股價當日均下跌超過 5%。若是以週一的收盤價計算，伍德共購買了價值 2280 萬美元的 Coinbase 的和價值 1640 萬美元的 Robinhood 的股份。

逢低買進的方法一直是伍德投資策略的一個關鍵要素。她的基金在今年的不同時間點買入了比特幣、Peloton、Zoom 等股票。

伍德的方舟基金過去曾有驚人表現，在 2020 年增長近 140%，但是在 2021 年的表現較弱，部分質疑者甚至開始對方舟基金進行做空。

儘管如此，伍德還是堅持了自己的立場，認為美股長期牛市理由很充分。她曾表示：「當我看到這種負面情緒時，尤其是對估值、更長的時間範圍及投資時間範圍，我其實感到更加自在。我喜歡壞消息。」她補充道。

伍德先前也曾表示，隨著美國國內經濟活動放緩，將會為成長股帶來提振。她說道：「我認為我們正在進入週期的另一端，我們相信市場將開始轉向成長和創新。」

伍德的投資基金以投資破壞性創新科技公司及其基金的高回報獲得廣泛關注，但該領域一直被認為恐遭高估，倘若市場開始自當前水準大幅下跌，該領域容易出現劇烈波動。

不過，伍德受訪時表示，「許多空頭認為我們處於泡沫之中，但我不這麼認為。」她認為，與 1990 年代末和 2000 年代初的網路泡沫特有的欣快情緒相比，如今投資者的行為更加穩重和謹慎。