〈美股盤後〉逢低回補力道不足 道瓊標普尾盤紅翻黑

歷經全球股市前一日的猛烈拋售，華爾街持續評估恒大危機與聯準會 (Fed) 利率會議可能帶來的風險，週二 (21 日) 隨著早盤逢低回補帶動下，美股主指齊揚，但尾盤賣壓再出，道瓊、標普悉數回吐早前漲幅、小幅收黑。
政經消息方面，美國眾議院民主黨週二就一項法案進行投票，該法案包括將暫停美國債務上限直至國會選舉後，並為政府提供臨時資金以避免本月底關門。
美國總統拜登週二於聯合國大會發表演說，他指出世界正處於歷史的轉折點當中，美國期望與各國合作因應對抗疫、氣候變化、侵害人權等議題，但不尋求新冷戰。
另外，美國農業部部長維爾薩克 (Tom Vilsack) 於農業展望論壇表示，根據美中第一階段協議，中國承諾在 2017 年 1860 億美元的美國進口商品和服務規模基礎上，在 2020 和 2021 年兩年中增加從美國進口 2000 億美元，但中國沒有達到第一階段的要求，美方將持續向中國施壓。
拜登提名前國防部官員艾斯特維茲 (Alan Estevez) 擔任商務部負責工業暨安全事務次長，艾斯特維茲週二在參議院的聽證會上表示，他將致力於加強對關鍵技術的控制，改善美國供應鏈的彈性，特別是半導體，預期華為仍會被列在貿易黑名單上。
同時，被提名為商務部負責出口管理的助理部長肯德勒 (Thea Kendler) 週二矢言不讓關鍵技術落入中國之手。
新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.29 億例，死亡數突破 470 萬例。美國累計確診超過 4236 萬例，累計死亡數超過 67.7 萬。印度累計確診超過 3350 萬例，巴西累計確診 2124 萬例。
週二 (21 日) 美股四大指數表現：
- 美股道瓊指數下跌 50.63 點，或 0.15%，收 33,919.84 點。
- 那斯達克指數上漲 32.5 點，或 0.22%，收 14,746.4 點。
- 標普 500 指數下跌 3.54 點，或 0.08%，收 4,354.19 點。
- 費城半導體指數上漲 6.8 點，或 0.20%，收 3,345.0 點。
焦點個股
科技五大天王僅亞馬遜獨弱。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.34%；臉書 (FB-US) 漲 0.50%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.23%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.36%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.17%。
道瓊成分股多收黑。迪士尼 (DIS-US) 下跌 4.17%；3M (MMM-US) 下跌 1.17%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 1.16 %；思科 (CSCO-US) 下跌 1.13%；美國運通 (AXP-US) 上漲 1.68%。
費半成分股漲多跌少。英特爾 (INTC-US) 跌 0.21%；AMD (AMD-US) 漲 1.25%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.24%；美光 (MU-US) 跌 0.32%；高通 (QCOM-US) 跌 0.76%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.63%。
台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.23%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.48%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.35%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.28%。
企業新聞
迪士尼 (DIS-US) 下跌 4.17% 至每股 171.17 美元，跌幅創 5 月以來最大。迪士尼警告，新冠疫情導致製作速度放緩，新節目數量比迪士尼最初預計要少，預測第四季串流媒體訂戶增長將低於預期。
恒大 ADR (EGRNY-US) 週二續跌 10.54% 至每股 7.60 美元。高盛預測，中國恒大為全球投資者當前面對的最大下行風險，但避險基金橋水創辦人達里歐 (Ray Dalio) 則認為，恒大危機是可控的。
Zoom Video (ZM-US) 下跌 0.87% 至每股 278.24 美元。週二外媒傳出，美國司法部領導的跨單位審查小組「Team Telecom」正以國安為由審查視訊會議軟體業者 Zoom Video 與雲端軟體業者 Five9 的併購案。
嬌生 (JNJ-US) 上漲 0.49% 至每股 164.53 美元。該公司公布數據顯示，第 2 劑的嬌生疫苗能增強 18 至 55 歲成年人的抗體反應，受測者防護力能提升至 94%。
蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.34% 至每股 143.43 美元。蘋果傳出正在研發 iPhone 新功能，包括協助檢測憂鬱症等精神疾病。
經濟數據
- 美國 8 月營建許可月增率報 6.0％，預期 - 2.2%，前值 2.3%
- 美國 8 月營建許可總數報 172.8 萬戶，預期 159.5 萬戶，前值 163 萬戶
- 美國 8 月新屋開工年化月增率報 3.9％，預期 0.6%，前值 - 6.2%
- 美國 8 月新屋開工年化總數報 161.5 萬戶，預期 154.3 萬戶，前值 155.4 萬戶
華爾街分析
EP Wealth Advisors 投資組合策略董事總經理 Adam Phillips 表示：「投資者在等待 Fed 明天的最新決策，以及中國政府如何應對恒大危機，市場仍處於緊張狀態。」
一些投資者警告稱，未來幾個月恒大將會帶來更多的影響。Nuvest Capital 投資組合經理 Dave Wang 稱：「恒大並非單一獨立事件，預計將會有更多的房地產開發商違約危機，市場正在消化可能蔓延的影響。」
Albion Financial Group 投資長 Jason Ware 提到：「如果投資人選擇拋售，就可能錯過經濟仍在擴張的事實，是的，經濟復甦放緩，但仍可能持續擴張，Fed 仍處於全面寬鬆模式，最後一的要點是，美國財政當局仍全力以赴地希望大規模的支出來刺激經濟。」
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主