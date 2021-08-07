中國監管行動一波波 阿里美團滴滴如熱鍋螞蟻

週五 (6 日) 中國當局擴大監管行動，多家企業如熱鍋上的螞蟻，阿里巴巴向投資人警告稅收優惠可能將會減少、美團傳將收到鉅額罰款、滴滴傳交出大數據監管權以安撫北京，全球基金經理人表示，短期來看，不可預測的監管削弱中國投資的吸引力。

阿里巴巴本周在財報會議上表示，中國政府不再將阿里巴巴旗下部分業務視為重點軟體企業，該公司向投資人警告，大多數網際網路企業可能無法持續享受 10% 的優惠稅率，將增加數十億美元的成本。

消息人士透露，預計阿里巴巴 9 月份季度的有效稅率為 20%，高於一年前的 8%。

中國外賣平台也傳出危機，外媒引述消息人士表示，中國反壟斷機構因為美團濫用市場領導地位，計畫未來數周內美團處以約 10 億美元罰款，並且要求美團進行整改。

滴滴傳出正想出各種策略，以安撫中國的憂慮，有意向民營第三方交出數據管理權，

滴滴發言人週五駁斥交出數據控制權的說法。該公司在一份聲明中表示，近期有關於滴滴交出數據控制權、引入新大股東、下市等提案的報導為不實傳言。

全球基金經理人表示，近期中國打擊科技、房地產和教育行業，不可預測的監管，削弱了中國的短期吸引力。

瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 表示：「我認為，投資者只是不喜歡不知道下一隻鞋子會落在哪裡的不確定性，將拭目以待這情況會持續多久。」

中國私募股權公司中信資本執行長張懿宸表示，外國投資者短期內對於加大在中國的投資將「絕對」謹慎。

張懿宸提到，從根本上說，有些中國企業在一夜之間變成了非營利實體，著實令人驚訝，教育股已然觸底，短期內最好保持觀望，但長遠來看，中企是可投資的，監管行動實際上已冷卻了一些市場狂熱，使某些企業估值變得相當便宜。

週五盤中時段，中概股 ADR 漲跌互見，阿里巴巴 (BABA-US) 暫跌 1.00%、美團 (MPNGY-US) 暫跌 0.36%、滴滴 (DIDI-US) 微漲 0.64%。