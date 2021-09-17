恒大危機重重 亞高收怎麼看？

中國房地產巨頭恒大傳出倒閉危機，不少人擔心會成為中國版本的雷曼兄弟，進而造成相關風險資產大跌。「鉅亨買基金」認為中國與其他民主國家仍有本質上的不同，就算恒大倒閉，引發金融危機的機率不高。而價格可能因此受到波及的亞洲高收益債券，更是該把握機會買進的高 CP 值固定收益資產。

1. 三條紅線全踩，恒大神仙難救

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/9/14。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

中國政府於 2016 年先是提出” 房子是用來住的，不是用來炒的”，雖然中央與地方政府陸續實施多項融資、貸款限制等政策，二、三線城市房價仍於 2019 年再度大漲。再度升高的房價也逼迫中國央行於 2020 年 8 月提出三道紅線（扣除預收款後的資產負債率不得高於 70%、淨負債率不得高於 100%、現金短債比低於 1），而本就習慣開槓桿且仰賴融資的恒大，等於要徹底調整過往瘋狂擴張的經營模式。雖然目前恒大資產為 2.38 兆人民幣，仍高於負債的 1.97 兆人民幣。但其中部分資產是賣不出去的房子（包商拿不到錢，施工暫停的半成屋），現金已經大幅降低至 880 億人民幣，遠低於短期債務的 2,400 億人民幣。

2. 體制不同，中國爆發金融危機機率較低

熟悉西方世界規則的人，理所當然會認為恒大若倒閉，各銀行將不理性的減少或切斷對其他房地產企業的借款，債券市場也會要求更高的風險溢酬來彌補潛在倒閉可能。而其他中國房產企業不論體質好壞，都可能面臨資金斷鍊的壓力，獲利再好的企業都可能因為暫時的流動性問題而倒閉，最終引發新一輪金融危機。從過往金融危機史來看，這確實是很常見的劇本，但問題就在中國屬於規則跟別人不一樣的市場。中國銀行本質上是受到國家控制，就算倒閉風險高、資金可能收不回，中國政府命令下，房地產企業仍能得到需要的貸款。因此，我們認為為了殺雞儆猴與房住不炒的大目標，恒大可能會倒閉，但要擴散至整體房地產業並造成金融危機，就屬於天方夜譚。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/9/14。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 亞高收 CP 值較高，下跌更是買點

資料來源：晨星，「鉅亨買基金」整理，採晨星亞洲高收益債券分類，資料日期: 2021/9/14。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

目前亞洲高收益債券到期殖利率為 10.27%，除了 CCC 評級的美國高收益債券仍有 8% 外，其他主要債券都難與之相比。加上亞高收的存續期間只有 2.79 年，幾乎是主要債券中最低，展現出亞高收的高 CP 值（殖利率高、又更能對抗利率升高的風險）。台灣核備可銷售的亞洲高收益債券基金中，中國與房地產業的平均權重分別為與 48.04% 與 16.45%。我們認為很多人過份放大中國房地產業對亞高收的威脅，恒大倒閉勢必造成債券價格暫時不理性的下跌，但這時非但不該逢低賣出，反而該趁機會買進難得的高息資產，而分散買進時間的定期定額更是聰明策略。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

亞高收基金大不同，不論看法都能買

不同亞高收基金於中國或是房地產業的配置權重有很大差異，想趁機撿便宜且不看壞中國市場的人，可選擇中國配置權重較高的貝萊德亞高收，而想避開中國風險的，則可考慮匯豐亞高收。

鉅亨精選基金

>> 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金）

>> 瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元)（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金）

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

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