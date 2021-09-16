慧榮樂觀看明年 晶圓代工產能持續供不應求

快閃記憶體控制晶片大廠慧榮 (SIMO-US) 總經理苟嘉章今 (16) 日表示，客戶對明年需求樂觀看待，客戶訂單增加速度，遠大於台積電 (2330-TW) 增加提供的產能，明年晶圓代工產能仍持續供不應求。

近來外資對半導體產業前景看法多空交雜，樂觀派外資看好半導體需求續強，也有部分外資認為，隨著智慧型手機、電腦等需求轉弱，驅動 IC、記憶體等恐面臨庫存升高壓力，晶圓代工廠最快第四季就可能遭砍單。

對此，苟嘉章表示，與英特爾、思科等許多大客戶開會，業界看法與分析師預測不同，客戶對明年需求仍樂觀看待。

苟嘉章指出，近期市場確實庫存較多，手機相關應用估約需 6 個月去化，PC 市場方面，商務型筆電需求還是強勁，消費型與 Chromebook 動能相對趨緩。

對於台積電調漲晶圓代工價格，苟嘉章指出，過去十幾年都沒漲價，隨著近來成本增加、並藉漲價釐清客戶重複下單，可讓市場秩序回歸合理狀態。

苟嘉章說，成熟製程需求還是強勁，台積電南京廠 28 奈米擴充也要等到明年下半年，就算台積電增加 20% 產能，還是無法在短期內解決供給缺口，明年還是持續缺貨。

苟嘉章指出，客戶需求增加速度，遠大於台積電增加的產能，將爭取在南京廠新產能取得更多供給量，也可能會在其他地方爭取一些晶圓投片量因應。