慧榮佈局AI應用 投資邊緣運算晶片新創公司

快閃記憶體控制晶片大廠慧榮 (SIMO-US) 積極布局 AI 應用，今 (16) 日宣布戰略性投資邊緣運算的 AI 處理晶片新創公司 Deep Vision，該投資案由美國著名的投資管理顧問公司 Tiger Global 主導，除慧榮外，包括 Western Digital、漢友創投、中華開發、汎球生物也都是 A 輪投資人。

慧榮總經理苟嘉章表示，AI 分析與數據儲存密不可分，看重 Deep Vision 對影像分析的獨有技術，著重在邊緣運算影像分析的完整解決方案，不僅是晶片設計，高運算效能與省電架構，還包含軟體分析。

苟嘉章指出，Deep Vision 的技術與產品，在目前邊緣運算 AI SoC 市場處於領先族群，有非常堅強的世界級客戶群，也有快速成長的營業額，是很扎實的 AI SoC 新創公司，未來也希望在美國上市。

Deep Vision 在 B 輪募資成功募得 3500 萬美元，投資人包括 Exfinity Venture Partners、慧榮、Western Digital、漢友創投、中華開發、汎球生物等，其中，慧榮、Western Digital、漢友創投、中華開發也是 A 輪投資人。

Deep Vision 成立於 2014 年，由兩位美國史丹佛大學博士畢業生創立， 致力於開發設計應用於邊緣運算的 AI 處理晶片，其所設計的的 AI 處理器可廣泛應用於任何智能影像辨識的邊緣運算，例如臉部識別和人口統計、車輛影像辨識和監控系統等。

Deep Vision 也將其處理晶片瞄準智能零售解決方案，包括無人商店、無人機、智慧城市和工業 4.0 / 機器人等，並與電動車產業供應鏈夥伴合作，開發應用於與自動駕駛相關的影像分析系統。

