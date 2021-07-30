慧榮Q2 EPS續創高 再度上調全年財測營收增幅上看7成

快閃記憶體控制晶片大廠慧榮 (SIMO-US) 公布第二季財報，表現優於預期，稅後純益達 5273 萬美元，季增 36.4%，年增 84.36%，每股純益 1.5 美元；慧榮並宣布再度上調全年財測，營收估將較去年大增 65-70%。

慧榮第二季營收 2.21 億美元，季增 21%，優於原先預期的成長 5-10%，年增幅達 62%，毛利率 51%，超越財測預期的 47-49%，季增 0.3 個百分點，年增 1 個百分點；稅後純益 5273 萬美元，季增 36.4%，年增 84.36%，每股純益 1.5 美元。

慧榮表示，第二季 SSD 與 eMMC/UFS 控制晶片單季營收續創高，為超大型資料中心提供的企業級 SSD，及為車載和工控市場提供的單晶片儲存解決方案營收也較上季大幅成長 35-40%。

慧榮總經理苟嘉章表示，第二季營收優於預期，主要是因高獲利產品銷售比重提升，毛利率也隨之成長，因此宣布再度調高全年財測，預期未來高獲利產品比重將持續增加，帶動毛利率及 SSD 控制晶片全球市佔率提升。

慧榮預估，第三季營收將介於 2.38 億至 2.49 億美元間，季增 7.5-12.5%，毛利率估 48.5-50.5%，同時再度調高今年財測，營收將上調至 8.9 億至 9.17 億美元，較去年大幅成長 65-70%，毛利率介於 49.5% 至 50.5% 間。