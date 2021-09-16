「女股神」周三再賣特斯拉股票 本月已套現約2.66億美元

方舟投資創辦人「女股神」Cathie Wood 周三 (15 日) 繼續減持特斯拉 (TSLA-US) 股票，使他們本月拋售的這家電動汽車製造商股票的總值，達到約 2.66 億美元。

根據方舟投資的每日交易更新，方舟創新 (ARK Innovation) 和方舟下一代網路 (ARK Next Internet) 兩檔 ETF，周三賣出逾 81600 股特斯拉股票。依據當天收盤價計算，總價值約 6200 萬美元。

迄今為止，方舟基金在 9 月份已售出超過 35 萬股特斯拉股票。即使如此，這家由馬斯克 (Elon Musk) 領導的公司，股價還是由 5 月中的低點反彈，目前較低點已經回彈約 34%。

方舟的策略是定期賣掉部分贏家股票，以便投資其他目標。隨著該公司去年減持特斯拉股份，Wood 表示，調整部位大小是一種「明智的投資組合管理」。

特斯拉股價周三上漲 1.52%，收於 755.83 美元，今年迄今累計上漲約 3.57%。

方舟投資的三檔基金，包括方舟自動化技術和機器人 (Autonomous Technology＆Robotics) 與方舟創新、方舟下一代網路，特斯拉均是其購買最多的股票，在周三的出售之後，這三檔基金仍持有特斯拉近 416 萬股股票。