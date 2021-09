〈紐約匯市〉靜待Fed退場線索 美元走軟 英國通膨衝9年高 英鎊升 

美元對主要貨幣周三 (15 日) 走軟,投資人仍在消化前一日美國通膨趨緩的經濟數據,並觀望下周登場的聯準會 (Fed) 決策會議。英鎊上揚,原因是英國 8 月通膨率衝上九年高點,助長投資人對英國提前升息的預期心理。

紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下滑 0.2% 至 92.514,但從盤中稍早低點回升。

美元指數過去一周在 92.3 到 92.9 之間盤整,數名 Fed 官員在疲弱的 8 月消費者物價指數 (CPI) 公布後,仍未改變年底前削減購債的看法。美國勞工統計局周二公布,8 月 CPI 僅比 7 月上漲 0.1%,增速大幅放緩。

Tempus 外匯策略師 Juan Perez 說:「事實再明顯不過,疲軟的經濟數據,代表美國經濟受到 Delta 變種病毒影響,復甦趨緩情形比預期嚴重。景氣榮枯仍將在市場風險胃納變化當中扮演重要角色,但正如英國以及其他區域的經濟明顯改善,美元上揚動能終究會繼續被削弱。」

但 Scotiabank 外匯分析師認為,考慮到其他國家央行貨幣政策正常化的速度明顯落後 Fed,美元應該能獲得支撐。Fed 預定下周三美股盤後 (台灣周四凌晨) 公布貨幣決策。

英鎊兌美元升值 0.2% 至 1.3832 美元,兌歐元攀升 0.15% 至 0.8539 英鎊。

英國 8 月 CPI 年增 3.2%,是逾九年來最大漲幅,與 7 月相比的漲幅更創至少 24 年來最大,主要反映英國政府去年推動「外出用餐即幫助」(Eat Out to Help Out) 計畫壓低比較基期,使 8 月外出用餐價格跳漲。

英國央行 (BOE) 先前預期今年通膨率將大幅上揚,最高可達 4%,而最新通膨數據可能提高 BOE 早於 Fed 或歐洲央行 (ECB) 的市場預期。BOE 預定下周四召開決策會議。

摩根資產管理全球市場策略師 Hugh Gimber 說:「隨著英國通膨火熱、工資上漲,BOE 可能成為明年第一批升息的主要央行之一。」

歐元兌美元略升 0.1% 至 1.1813 美元。美元兌日圓下滑 0.3% 至 109.38 日圓,盤中觸及四周低點 109.14 日圓,

澳幣兌美元最低貶至 0.7301 美元,主因中國 8 月關鍵數據包括消費、工業投資都走軟。不過澳幣在紐約尾盤翻紅回升,上揚 0.1% 至 0.7331 美元。

截至周四 (16 日) 台灣時間約 6:00 價格: