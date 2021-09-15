〈台灣長照白皮書〉老年每月生活費缺口上看2.8萬元 4成青壯年錢不夠準備養老金

台灣人口老化速度遠快於歐美各國，預估 2025 年將正式邁入超高齡社會，預期國人的長照需求將在未來 5 至 10 年內大幅成長。南山人壽的長照險市佔率連續 7 年冠軍，今 (15) 日率先與工研院合作發布「台灣長照產業白皮書」，調查發現老年每月生活費資金缺口約達 2.8 萬元，但是卻有 4 成的青壯族群因為收入不夠所以尚未開始準備養老金。

台灣老人背負「長照開銷」與「家庭經濟」兩大重擔，根據衛福部最新統計，國人 2020 年平均餘命已達 81.3 年，但國人 2019 年「不健康平均生存年數」卻延長至 8.47 年，相較 2012 年的 7.95 年明顯攀升，不健康年歲增加，意味國人老年的長期照顧需求增加；除了龐大的長照開銷，老人還需負擔家庭經濟，行政院主計總處統計 2019 年台灣有超過 22% 的家庭主要維持生計者為 65 歲以上成員，許多家庭仍靠老年人支撐財務收入。

南山人壽長年關注高齡議題，面對快速膨脹的長照需求以及老年經濟壓力，致力推廣國人建立長照保障觀念，並積極開發多元的長照險商品滿足國人所需。依壽險公會統計，累計至今年 6 月底止，南山人壽不論在長照險的件數或新契約保費收入均居冠，在長照險市場維持領先。

為深入了解長照巿場的現況，南山人壽攜手工研院共同進行「台灣銀髮長照白皮書」調查研究，針對台灣 35 歲以上民眾進行調查，調查結果發現，民眾對長照感到憂心且資源不足，但是民眾的準備卻明顯不同。

調查發現一：超過 9 成受訪民眾擔心未來老年照顧問題，僅不到 2 成的民眾認為既有的長照 2.0 政策足夠，其中，以補助金額不足、服務時間少與服務人力不足，被認為是最需要補足的三大項目；至於民眾自認最需要使用的長照服務項目分別是居家照顧與護理服務、喘息服務及交通接送服務。

調查發現二：老年每月平均花費約落在 3 萬至 3.5 萬元之間，但在老年生活預備上，受訪民眾認為平均應準備 580 萬元至 590 萬元才足夠因應付老年照顧生活，但民眾實際每月針對老年醫療及長期照顧的準備金僅約 6 千至 7 千元，等於有高達 2.4 萬到 2.8 萬元的缺口，遠不及預期需要準備的額度。

調查發現三：針對如何規劃準備金，調查發現不論是青壯族 (年齡介於 35 至 54 歲) 或是樂齡族 (55 歲以上)，皆偏好透過購買醫療險、儲蓄、投資理財做準備；此外，調查也發現有近 4 成的青壯族群尚未開始準備老年生活預備金，原因是沒有足夠的收入可支配。