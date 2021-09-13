失智照護平均最高逾1100萬元 老後預備金要超「錢」部署

9 月 21 日是國際失智症日，而台灣將於 2025 年邁入「超高齡社會」，也意味著高失智時代將隨之來臨。借鏡日本層出不窮預備金的照護問題與詐騙案件，更讓失智症的問題浮上檯面，尤其失智照護所需平均費用最高超過 1100 萬元，永達保經提醒，只要透過具有約束力的保險契約或信託契約，就能提前準備一筆與生命等長的「老後預備金」。

失智症延伸的社會問題，與其他高齡問題不同，由於失智患者大多能存活好幾年，又有容易迷路、判斷力異常、記憶力出錯、忘記親友姓名、情緒不穩定、易怒等等問題，常需家屬極大心力陪伴與照顧，且失智患者因為無法做出正確的財務決策，甚至可能淪為詐騙集團眼中的肥肉，種種問題在在突顯高失智時代的諸多社會問題。

且失智症的照護成本極高，以阿茲海默症為例，其平均存活年數為 8〜12 年，每月照護費用大約 6〜8 萬元，12 年的照護費用大約 864〜1152 萬元，建議趁年輕健康時，及早進行財務規劃轉嫁這筆近千萬元的財務風險，也可避免這筆照護費用侵蝕到我們的老後生活費用。

準備一筆與生命等長的「老後預備金」需謹記「定期定額」與「專款專用」二大原則，保險機制能同時滿足這二大要素，透過保險契約的約束力，有紀律地定期定額準備「老後預備金」，若不幸發生失智風險，這筆預備金即可減輕照顧者的壓力。

永達保經表示，準備「老後預備金」必須兼顧「保障」與「錢」這兩大要素：

一、「保障」部位：透過保障類保險轉嫁照顧費用的風險，目前可轉嫁失智風險的保單有特定傷病險（重大傷病險）、失能扶助險、長照險等，其理賠認定，特定傷病是看疾病診斷，失能扶助險是依神經障害對照的殘廢等級，長照險則依巴氏量表（Barthel Index）或其它臨床專業評量表照判定被保險人的狀態及結果，這三類商品也有主、附約的區別，可視需求、預算及整體配置挑選商品。

二、「錢」的部位：配置儲蓄類保險，有紀律地提前準備老後的生活費用，例如增額終身壽險、年金險等。有些增額終身壽險繳費期滿可轉即期年金，或可設定分期定額給付，可免除保險金遭濫用或詐騙的風險，部分商品更配置有特定傷病、意外失能生活扶助金、老年照護住院醫療、豁免保費等多重加值功能，同時兼顧保障。

若想以精簡的預算達到儲備「老後預備金」的目的，可利用主、附約搭配的規劃方式，先求有再求好。

以 35 歲男性為例，可規劃 20 年期增額終身壽險，年繳 88,828 元保費，繳費期滿保價金即隨時間複利增值，若未動用這筆保價金，65 歲將增值至 2,273,618 元；搭配重大疾病暨特定傷病健康保險附約（含嚴重阿茲海默症，保額 100 萬元），年繳 5,300 元，即可享有 50 萬元重大疾病暨特定傷病一次保險金，以及每年 10 萬元重大疾病暨特定傷病照護保險金（限 10 次）。不過，各家保險公司因應失智風險推出的長照相關商品各有不同，也有主、附約的區別，消費者應依自身需求與預算挑選合適的配置。

許多民眾憂心未來若罹患失智症無人照顧，即便可以透過保險契約定期定額提供現金流，但要如何確保這筆錢能確實發揮照顧自己的功能？建議民眾可以將保單結合「保險金信託」，於保單中批註約定當期滿或發生理賠時，保險公司將依約定將保險金存入信託專戶，並於信託契約中約定未來保險金的使用方式，例如：每年固定給付某某安養機構一年住宿費用、雜費等，透過信託契約確保保險金使用在自己身上。

永達保經提醒，失智症雖然不可逆，除了提早透過保險進行財務配置外，可以透過改變生活與飲食習慣降低罹患風險，多運動、多動腦、採取地中海飲食、增加社會互動、維持健康體重、不抽菸、保持愉快心情等作為，都能夠降低罹患失智症的風險，期許全民一起超「錢」部署、力行健康新生活，追求理想的老後生活。