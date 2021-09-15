別只看表面風平浪靜 大摩重申美股將見10%以上修正

標普 500 指數在 2021 年穩定上揚，讓不少人信心十足，但摩根士丹利 (Morgan Stanley) 首席美國股票策略師 Mike Wilson 警告，現在可能是 10% 修正出現的時候了。

Wilson 在本周報告中，重申標普 500 指數即將修正 10% 的預測，並強調，在今年已攀升 18% 的表面之下，其實一些損害已經造成。

他解釋，只看大盤，指數自 3 月份以來未能修正超過 4%，但自 5 月 1 日以來，指數當中已有 56% 的成份股下跌超過 10%，尤其是他指出，能源、材料、非必需產品和金融等產業的股票，回調逾一成的比例最高。

Wilson 預計，在表現不佳股票的拖累下，也將拉低較優質的股票，造成「滾動修正」，最後就是讓整體大盤見到 10% 的下挫。

至於修正後可能回漲的股票，Wilson 認為，要看是什麼原因觸發了修正。他表示，如果是聯準會的縮減購債和升息的影響，市場可能會轉回周期股和經濟重啟類股，但如果是出於對經濟成長的憂慮，防禦型優質股之後能受惠。

Wilson 說，這兩種情況似乎同樣可能發生。有鑑於此，摩根士丹利建議投資者採用防禦性優質股票和金融股的槓鈴策略。

摩根士丹利為標普 500 指數設定的年底目標價為 4000 點，較當前水準下跌約 10%。