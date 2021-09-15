〈美股盤前要聞〉蘋果盤前微升 美股期貨小升

美國今日將公布 9 月紐約 Fed 製造業指數、8 月進口物價指數、8 月工業生產。美國 10 年期公債殖利率來到 1.279%。美股期貨週三 (15 日) 小升，道瓊期貨漲 0.20%，標普 500 期貨漲 0.25%，那斯達克 100 期貨漲 0.27%。

1. 傳拜登會面微軟、迪士尼等企業 CEO 商討疫苗接種

華爾街日報報導，美國總統拜登 (Joe Biden) 預計週三 (15 日) 稍晚與多名企業高層會面，就民間企業的強制疫苗接種令進行討論，與會企業包含迪士尼 (Disney)、微軟 (Microsoft) 及沃爾格林聯合博姿 (Walgreens Boots Alliance) 等。

拜登政府上週公布最新防疫計畫，除了要求聯邦政府雇員強制接種疫苗外，還頒布相關規範，要求員工數 100 人以上的企業必須強制要求員工接種疫苗，或是每週至少接受一次病毒檢測。

一位白宮官員稱，預計與會企業將針對如何滿足政府要求，以及相關規範如何促使員工接種疫苗進行討論。

2. 微軟宣布 600 億美元庫藏股計畫 股利調高 11%

美國微軟公司 (MSFT-US) 14 日 (週二) 宣布，董事會已經授權核准規模 600 億美元的庫藏股計畫，並將把季度股利調高 11%，同時頒布人事命令，任命公司總裁 Brad Smith 兼任副董事長。

微軟周二股價收盤上漲 0.94% 至每股 299.79 美元，對照道瓊指數重挫將近 300 點，是表現最強勁的個股。微軟今年來共上漲 35%，如今以約 2.25 兆市值排名上市公司第二高，僅次於蘋果。

微軟表示，新實施的庫藏股計畫沒有設定期限，可能隨時喊停，季度股利提高到每股 0.62 美元，較上一季高出 11% 或 6 美分。

3. iPhone 13 系列亮相

台灣時間週三 (15 日) 凌晨 2021 年蘋果秋季發表會登場，蘋果發布了備受矚目的年度旗艦新機 iPhone 13 系列。蘋果股價盤前小升 0.3%。

iPhone 13 系列延續了前一代機型，提供了 4 款機型選擇，包括 6.1 吋的 iPhone 13、5.4 吋的 iPhone 13 mini、6.1 吋的 iPhone 13 Pro 和 6.7 吋的 iPhone 13 Pro Max。

iPhone 13 系列搭載蘋果 A15 晶片，採用台積電 (TSM-US) 5 奈米強效版製程 (N5P)，強化手機效能並改善電池使用效率。

4. 波音樂觀看未來 20 年成長前景

由於全球航空旅遊回溫，緩和去年疫情最嚴重時期的悲觀預測，市場波音周二（13 日）上調長期航空需求預測，看好未來 20 年成長前景。

波音預計未來 20 年將交付 43,610 商用飛機，價值約 7.2 兆美元，比去年同期的 43,110 架增加 500 架飛機。

而從更短的 10 年展望來看，波音預計將交付 19,330 架飛機，高於去年預計的 18,350 架，凸顯未來 10 年受疫情影響因素已趨緩。

5. Google 批評南韓裁罰決定

Google (GOOGL-US) 被南韓監管機構指控濫用市場支配地位，挨罰 2070 億韓元 (1.77 億美元)，公司周三 (15 日) 批評此一決定，並表示去年為韓國人貢獻了 11.9 兆韓元 (102.5 億美元) 的經濟利益。

Google 表示，計畫就這一裁定提起上訴，聲稱它「沒有充分評估 (我們創造的) 對客戶、應用程式開發商和設備製造商的所有好處。」

YouTube 負責人 Susan Wojcicki 援引牛津經濟研究院的報告表示，去年 YouTube 的創意生態系統，為南韓 GDP 貢獻了約 1.6 兆韓元，創造了 86630 個全職工作機會。