【富蘭克林】成長頂峰過? 趨勢商機引領新高度

時序即將進入第四季，回顧今年以來，在新冠肺炎變種病毒的干擾中，地表規模最大的疫苗施打工作也如火如荼地進行，8 月底全球累計接種已突破 50 億劑，而截至 9 月 11 日之統計，全球已有 41.8% 的人口接種過至少一劑新冠肺炎疫苗。

不僅疫苗為全球經濟復甦注入強心針，各國政府與央行也透過政策刺激手段，以加速經濟回歸常軌，而隨著經濟解封與基期效應褪去，景氣成長也將過渡至正常化階段，兼具中長線趨勢商機，以及政策積極推動受惠產業，如對抗氣候變遷所需之潔淨能源、智慧交通轉型，以及疫情防控所需的疫苗、藥物、檢測等生技醫療商機，可望續引領市場創出新高度。

舉例來說，今年 11 月將於英國格拉斯哥登場的氣候峰會，將是繼巴黎協議後，全球各國檢討執行成果、擬定氣候策略的關鍵會議。根據國際可再生能源機構 (IRENA) 估計，為達成 2050 年全球淨零碳排目標，2021~2030 年間每年需投入 5 兆美元於潔淨能源投資，與 2017~2019 年平均 0.8 兆美元相比，相距甚遠，能源轉型政策利多可期。

歐盟今年 7 月已提案將禁售內燃機新車的目標設在 2035 年，部分成員國態度更為積極，如挪威設定於 2025 年、荷蘭與冰島則為 2030 年。美國也在 8 月時正式表態，總統拜登簽署 2030 年新車銷售 50% 為電動車的行政命令。中國、日本目前將禁售燃油車時程設定於 2035 年，混和動力車則將在容許範圍內。全球電動車造車商機，可望持續嘉惠相關供應鏈。

第四季關注新能源、新科技，尋找潛力企業的同時，短線仍須留意股債市波段漲多、通膨議題、疫情變數引發的潛在擾動。9 月 21、22 召開之 FOMC 會議，聯準會對於通膨為暫時性的評估及論述是否調整，將是觀察焦點，至於縮減購債時程雖尚未確定，但經過幾個月的政策溝通，對金融市場而言實屬已知風險，影響程度可望減輕。

美、歐央行近期雖開始檢討購債計畫，但皆不急於升息，低利與資金寬鬆的環境下，建議股票資產可搭配波動相對較低、具較佳收益機會高收益債與特別股資產，景氣擴張、企業違約率也相對偏低的環境下，有助維繫投資信心，抵禦短線波動。

投資證券交易市場交易之反向型 ETF、槓桿型 ETF 及商品 ETF，不得超過本基金淨資產價值之百分之十。本基金主要投資於中國大陸境內之有價證券，雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標；惟風險無法因分散投資而完全消除，投資人應注意本基金可能產生之風險包括流動性不足風險、市場風險 (含國內外政經情勢、兩岸關係之互動、未來發展或法規之變動等)、類股過度集中、產業景氣循環變動等風險，或可能因受益人大量買回，致延遲給付買回價款，遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。另中國大陸為外匯管制市場，資金匯出匯入之限制，或新臺幣兌換人民幣之限制，而可能有匯率相關風險。基於經理公司申請獲得大陸地區合格境外機構投資者之額度及大陸地區相關規定之特定因素，本基金保留婉拒申購或暫停買回之權利。

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